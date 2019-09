Stavba dálnic v Česku: Používejme strusku, navrhuje Brabcův úřad

Ministerstvo životního prostředí uvažuje o tom, že by v Česku povolilo přimíchávat do stavby cest strusku. Tedy zbytkový materiál, který vzniká při spalování nebezpečného odpadu. Stavba dálnic by byla lacinější. Na skládkách by se navíc nehromadilo tolik odpadu. Ekologové však před použitím nebezpečného materiálu varují, může otrávit vodu.

Ostravská část dálnice. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň