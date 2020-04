Strojírenská společnost Lucco z Velkých Albrechtic musela kvůli nedostatku zakázek minimálně na dva týdny zastavit výrobu.

Zaměstnanci jsou doma a dostávají 60 procent svého průměrného výdělku. Termín obnovení výroby je závislý na situaci u hlavních, zahraničních zákazníků. Lucco exportuje 55 procent své produkce do Británie, 25 procent do Španělska a 15 procent do Německa.