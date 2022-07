Koncept minipivovaru Arogant vymyslel Petr Kozák v době covidu, když byly všechny hospody zavřené a pivaři měli v lockdownu nad svými lahváči dost času na přemýšlení, jestli jim to pořád stejné pivo vlastně ještě chutná. A jestli by někdo dokázal vymyslet inovativní pivní styl, jaký tu zatím nebyl. „Začal jsem si vařit pivo doma. Protože moje pivo zachutnalo všem, rozhodl jsem se pro stavbu oficiálního minipivovaru. Pivovar Arogant je umístěn v krásné budově bývalého kluziště,“ popsal svůj projekt Petr Kozák a zdůraznil, že Arogant je nový nezávislý minipivovar vznikající bez jakékoliv finanční podpory či dotací.

„Pivovar je skutečně malinký, ale můj! Nyní dokončujeme stavební práce a vyřizujeme administrativu. V polovině roku 2022 bude navezena druhá část technologie, předpokládáme že po prázdninách budeme schopni nabídnout naše pivo k prodeji. Termín je orientační, nikam nespěchám,“ vzkazuje nedočkavcům.

Když ovocné pivo, tak z ovoce

„Na otázku, co do piva dávám, aby bylo dosaženo výsledné chuti, odpovídám: ovoce! Podíl ovoce v pivu tvoří až 20 procent. Nepoužívám žádné náhražky typu tresť, aroma, sirup, koncentrát, sorbent, kompot a tak dál. Když ovocné pivo, tak z ovoce. Je to cesta finančně nákladnější, je zde riziko zkažení piva, ale výsledný produkt za to stojí,“ popsal svou cestu k dosud nevídaným pivům Petr Kozák s tím, že všechny budou svrchně kvašená. Kromě ovocných piv chystá i „netradiční“.

„Z netradičních piv to bude White stout - Pivo s dubovými chipsy naloženými ve dvanáctileté Metaxe, kávovými boby. Dále Rezavý bobr neboli pivo s pomerančovou kůrou "Curaçao", zázvorem, hrozinkami a koriandrem. Jak název napovídá, pivo Štrůdl je s hruškou, jablkem, hřebíčkem a skořicí. Aby bylo jasno, klasický český ležák nevařím. Zdá se mi to jako nudné pivo, kterého jsme všichni za desetiletí přepití,“ popsal Petr Kozák sortiment vznikajícího minipivovaru Arogant.

Hned za řekou se vaří Opice

Pivovar Arogant vzniká na Říčním okruhu. Na dohled hned za řekou Opavou vaří slavný krnovský sládek Michal Kuřec své speciály v řemeslném pivovaru Nachmelená opice. Opice se svými IPAami, eily, nejpami a kyseláči také dost odvážně vybočuje z českého pivního mainstreamu, ale rozhodně není přímou konkurencí pro bezbřehé pivovárečné kutilství Arogantu Petra Kozáka.

Pro Krnovany je zajímavé sledovat reinkarnaci bývalého kluziště. Okázalý prvorepublikový bruslařský pavilon přišel o svou funkci v souvislosti s globálním oteplováním. V roce 1986, když byla v Krnově postavena první uměle chlazená ledová plocha, začalo bývalé kluziště hledat uplatnění v oblasti gastronomie. Krnované si už ani nevzpomenou, kdy se bývalé kluziště přejmenovalo na Cartwrightś, Kartáč, Sport bar, Golf, pivnice Type-R nebo hospůdka Pod věží.