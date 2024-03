„Navýšení objemu výroby na avizovaných 2500 vozů ročně je podmíněno modernizací a automatizací výroby. Toho chceme docílit pomocí investic do špičkového strojního vybavení v celkové výši 700 milionů korun. Část strojního vybavení jsme již instalovali v minulém roce, další část se uskuteční letos,“ řekl Tomáš Prášil, technický ředitel Tatra Trucks.

Změny se dotknou i zázemí pro zaměstnance ve výrobě a kancelářských prostor, na které je pro letošek vyčleněna investice v řádech nižších desítek milionů korun.

„Letos máme v plánu začít s postupnou rekonstrukcí společných prostor a sociálních zařízení ve výrobě. Zejména tzv. svačinárny projdou kompletní proměnou, aby měli zaměstnanci moderní a odpovídající zázemí pro odpočinek a občerstvení,“ sdělil manažer investic a facility Tomáš Lazař a dodal: „Na to bude navazovat rekonstrukce sociálních zařízení, a to včetně šaten. Rovněž dojde k rekonstrukci a přestavbě kancelářských prostor, včetně nastavení jednotného designu v tatrováckých barvách.“

Novou fasádu získá také sídlo ředitelství automobilky, dojde rovněž na úpravy jeho blízkého okolí a díky nim se například zvýší kapacita parkovacích míst.

Akciová společnost Tatra Trucks převzala v roce 2013 světoznámou značku a kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Velmi důležité jsou domácí trhy v Česku a na Slovensku, velká část produkce automobilky je určena na export do desítek zemí světa. Automobilka Tatra Trucks a.s. zaměstnává více než 1400 lidí a dalších více než 700 pracuje v dceřiném podniku Tatra Metalurgie a.s. zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství. Akcionáři automobilky Tatra Trucks jsou průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group a strojírenská skupina Promet Group.