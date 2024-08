Kvůli tomu automobilka potřebuje nové kapacity a pracovníky, a to také pro vývoj a konstrukci. Proto Tatra Trucks v Ostravě 6. srpna otevřela už druhou pobočku své konstrukční kanceláře mimo Kopřivnici, v Brně zase rozšiřuje spolupráci s akademickými pracovišti.

V souvislosti se zvětšením kapacit pracovníků v oddělení konstrukce a vývoje Tatra letos investuje do nových prostor konstrukčního oddělení přímo v Kopřivnici. Investice mají za cíl zvýšit kapacitu oddělení, ale také zmodernizovat pracovní prostředí vývojářů. To ale není vše, součástí restrukturalizačních procesů a investic v Tatře je i vytváření nových pracovišť mimo Kopřivnici.

Již v říjnu minulého roku automobilka otevřela pobočku vývojového centra v Brně a nyní k ní přibyla i ostravská konstrukční kancelář. Zřízení nových poboček v Brně a v Ostravě má své důvody. Tatra chce touto cestou přilákat vývojové odborníky z těchto spádových oblastí. Jde navíc také o města, kde je soustředěný rozmanitý výzkum a vývoj a sídlí tam i technické vysoké školy, například VUT a VŠB-TUO. Brno a Ostrava jsou také centra nabízející mnohem větší možnosti pro hledání obchodních příležitostí a partnerských kontaktů.

O Tatra Trucks a.s.

Akciová společnost Tatra Trucks převzala v roce 2013 světoznámou značku a kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Velmi důležité jsou domácí trhy v Česku a na Slovensku, velká část produkce automobilky je určena na export do desítek zemí světa. Automobilka Tatra Trucks a.s. zaměstnává více než 1400 lidí a dalších více než 700 pracuje v dceřiném podniku Tatra Metalurgie a.s. zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství. Akcionáři automobilky Tatra Trucks jsou průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group a strojírenská skupina Promet Group.