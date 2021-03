Testování zaměstnanců je v plném proudu. Testuje se i v Ostravě, podívejte se

/FOTOGALERIE/ Do povinného plošného testování zaměstnanců se zapojily i firmy na Ostravsku. Podniky nad 250 zaměstnanců musí otestovat všechny pracovníky na Covid-19 do 12. března. Firmy s 50 až 249 lidmi testováni musí zvládnout do 15. března.

Povinné antigenní testování zaměstnanců ve firmě Sungwoo Hitech s.r.o. v průmyslové zóně v Ostravě-Hrabové, březen 2021. | Foto: Deník/Lukáš Ston