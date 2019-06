Třinecké železárny loni utržily z prodeje výrobků, služeb a zboží téměř 40,5 miliardy korun. Meziročně je to o zhruba 4,64 miliardy více. I přes složitou situaci na trhu s ocelí huť v loňském roce dosáhla zisku ve výši 3,33 miliardy korun po zdanění.

Třinecké železárny. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„Je to podstatně víc, než jsme na počátku loňského roku očekávali. Umožňuje nám to posílit naše zásoby surovin a poskytuje finanční zdroje na rozvoj firmy, investice a zachování zaměstnanosti,“ konstatoval předseda dozorčí rady Tomáš Chrenek. Pozitivní výsledek hospodaření se odrazil i ve výši mimořádných odměn pro zaměstnance, a to už v průběhu loňského roku.