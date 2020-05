/FOTOGALERIE/ Štamgasti skládající se s nemalé části z vysloužilých horníků se na potkání ptali, ba i psali: Kdy, konečně? Jana s Davidem však naráželi první bečky až s povolením zahrádek.

HOSTINEC mezi Porubou a Pustkovcem měl celou dobu zavřeno, provozovatelé vyčkávali, dokud nenastane příhodný čas. | Foto: Deník / Radek Luksza

„Hospoda zůstávala skutečně celou dobu od soboty 14. března až do pondělka 11. května mimo provoz. Nepřidali jsme se ani k těm, co prodávaly přes okno. Máme zahrádku, hosté by nám tady mohli postávat nebo posedávat a my neměli zapotřebí se pak dohadovat s nimi nebo se strážníky,“ mínili provozovatelé podniku U Taty.