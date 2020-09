Stále více pacientek se proto obrací na lékaře Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, kteří s velkými úspěchy endometriózu léčí. Díky tomu pak mnoho žen začíná doslova nový - bezbolestný – život.

„V roce 2019 jsme toto onemocnění diagnostikovali 210 pacientkám a více než 40 z nich jsme provedli operaci, která jim značně pozitivně změnila život,“ říká odborník na endometriózu Jan Kümmel z Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava.

Příkladem kladné praxe a vyléčené endometriózy může být například paní Jana Kocurová z Karvinska, jejíž problémy s endometriózou začaly po druhém porodu, kdy jí musela být odstraněna děloha.

„Bolesti se pak stupňovaly, zejména při vyprazdňování, kdy jsem úplně brečela bolestí. Nikdy jsem nevěděla, kdy ta bolest přijde. Zůstávala jsem doma, bez práce, nechtěla jsem ani mezi lidi,“ zmiňuje paní Kocurová. Dlouho vůbec netušila, že její bolesti způsobuje právě endometrióza.

Kvůli jiným gynekologickým obtížím se po čase dostala do péče lékařů Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava. „Pacientka byla v dezolátním stavu, a to jak psychickém, tak sociálním a zdravotním. Ten nález byl veliký a od počátku to směřovalo k operaci,“ popisuje tehdejší stav paní Kocurové doktor Kümmel.

Přestože ta operaci ze začátku odmítala a snažila se problémům předejít například hormonální léčbou, nakonec byl zákrok nevyhnutelný. „Tou rozsáhlou operací, včetně operace střeva, jsme endometriózu odstranili bez nějakých větších nežádoucích účinků a bez komplikací,“ doplňuje doktor Kümmel.

V současné době není možné endometriózu plně vyléčit. Díky různým metodám léčby však je možné zmírnit bolesti, chirurgicky odstranit endometriózní ložiska, zabránit návratu příznaků a rovněž zachovat plodnost. A jak dodává paní Kocurová, i výrazně zlepšit pohled na svět: „Tím, že nemám bolesti, už mě to tak nějak i nakoplo, psychika je mnohem lepší, sebevědomí je větší.“