Management české pobočky globální skupiny Transdev ovládl vedení jedné z největších dosud ryze českých dopravních skupin: holdingu 3ČSAD.

Skupinu 3ČSAD podnikatele a majitele fotbalového Baníku Václava Brabce tvoří mateřská společnost ČSAD Havířov, která je majitelem ČSAD Karviná a ta vlastní ČSAD Frýdek-Místek.

"Mohu potvrdit, že představenstvo Cidem Hranice schválilo prodej podílů společnosti Transdev," řekl Brabec. Dál nechtěl transakci komentovat s vysvětlením, že je na dovolené.

Skupinu ovládal především dosavadní předseda představenstva ČSAD Havířov Tomáš Vavřík a jeho firma CIDEM Hranice.

Tak tomu ale už není. Minulý týden ve čtvrtek se uskutečnila v sídle UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v Praze 4 valná hromada ČSAD Havířov, která přinesla personální zemětřesení v uskupení 3ČSAD.

Z představenstva ČSAD Havířov zmizel Vavřík i jeho místopředseda Roman Výhoda a místo nich v něm zasedli výhradně zástupci skupiny Transdev: jednatel Transdev Česká republika Radim Novák, jeho zástupkyně Pavla Struhalová a právnička Transdevu Romana Staehelin. K podobným změnám došlo i v dalších dvou dotčených ČSAD.

Podle zdrojů deníku Zdopravy.cz došlo k prodeji celé skupiny 3ČSAD, oficiálně to ale potvrzené není. Vedení českého Transdevu na dotazy deníku Zdopravy.cz nedalo odpověď s tím, že oficiální prohlášení k celé věci přijde později. Vavřík už měl nicméně oznámit zaměstnancům, že došlo k ukončení majetkové účasti CIDEMu v autobusových firmách.

Každopádně 3ČSAD by nebyla pro expandujícího nadnárodního obra nevěstou bez věna. V soutěžích Moravskoslezského kraje získalo uskupení hned několik oblastí na dalších deset let: Českotěšínsko, Frýdlantsko, Karvinsko, Orlovsko. Moravskoslezský kraj si přitom Transdev při příchodu na trh v roce 2018 vybral jako tuzemský odrazový můstek; v soutěžích odsud z několika oblastí vytlačil Arrivu. Snaží se přitom o expanzi i do dalších krajů, například Zlínského či Královéhradeckého.

Je ohrožena doprava ve městech?

Vlastnické změny se týkají měst a obcí v Moravskoslezském kraji, kde 3ČSAD zajišťuje dopravní obslužnost. Město Havířov je 10procentním akcionářem. Karviná zatím obavy z dopadů na dopravní obslužnost nemá. "Karviná není akcionářem společnosti. Příměstská dopravní obslužnost je zajišťována Moravskoslezským krajem (KODIS). Pokud jde o městskou hromadnou dopravu, na tu máme smlouvy s ČSAD a tam se zatím nic nemění," reagoval na dotaz mluvčí města Karviné Lukáš Hudeček. (bb)