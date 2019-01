Zástupci Prahy, Středočeského a Moravskoslezského kraje jednají společně s Českými drahami o nepříliš obvyklém přesunu vlakových souprav. Důvodem je především přetížená příměstská doprava v okolí Prahy.

Ve hře je přestěhování čtyř dvoupodlažních elektrických jednotek CityElefant, které dosud jezdí v Moravskoslezském kraji, informoval server Zdopravy.cz. Pokud dojde k dohodě krajů a Českých drah, přesunou se do Prahy. Místo nich by se měly na Ostravsku objevit zcela nové nízkopodlažní elektrické jednotky, ale s menší kapacitou.

„Je to varianta, která je na stole a o které jednáme. CityElefanty u nás na některých linkách nejezdí dostatečně naplněné, proto jsme otevřeli jednání o jejich přesunu do Prahy,“ potvrdil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Jakub Unucka.

Podle něj by mělo za čtyři elefanty přijít sedm elektrických jednopodlažních jednotek, které České dráhy aktuálně soutěží. „Je to pro nás výhoda, že bychom měli k dispozici více vlaků, můžeme přidat další spoje,“ dodal Unucka. Část CityElefantů v Moravskoslezském kraji zůstane, protože byly pořízeny s evropskou dotací a její podmínky neumožňují přesun mimo region.

České dráhy: uvidíme…

České dráhy zatím nechtějí jednání komentovat. „Teprve probíhají jednání s jednotlivými regiony o smlouvách a výkonech po roce 2019. V současné době také teprve běží soutěže na nová vozidla. Přesuny vozidel mezi regiony v souvislosti s pokračující obnovou vozového parku a v souvislosti s novými smlouvami na zajištění veřejné drážní dopravy v regionech však samozřejmě nelze vyloučit,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský.

Jednotky CityElefant disponují 310 místy k sezení, České dráhy poptávají v soutěžích jednopodlažní elektrické vlaky s kapacitou 160 a 240 míst.

Podle Petra Pšeničky, náměstka ředitele Ropidu, mají o jednotky řady 471 z Moravskoslezského kraje v Praze a Středočeském kraji velký zájem. „Jsou kompatibilní s vlaky, které tu jezdí dnes a i v budoucnosti jezdit budou. Bude to ale samozřejmě možné jen v případě, že by Moravskoslezský kraj měl za své CityElefanty adekvátní náhradu a od toho se také odvine počet jednotek, které by do Prahy mohly potenciálně přijít,“ řekl Pšenička.

Podle něj by našly uplatnění okamžitě. „Určitě bychom chtěli nahradit dnešní takzvané syslografy na lince z Prahy do Řevnic. Souprava rekonstruovaných patrových vozů s řídícím vozem je tu jen dočasným řešením,“ řekl Pšenička.

Zásuvky i wi-fi

Jednotky CityElefant tvoří základ příměstské dopravy v Praze, která v posledních letech výrazně roste. Podle Pšeničky budou po Praze chtít, aby se spustila modernizace dnešních CityElefantů a byly vybaveny i zásuvkami či wi-fi.

„Budeme žádat o formální souhlas vedení Prahy, z odborného hlediska však není o nezbytnosti modernizace pochyb. Celou flotilu bychom postupně chtěli zmodernizovat během pěti let. Dnes ale musí v podstatě všechny jednotky jezdit. Aby mohly České dráhy některé poslat do rekonstrukce, musí mít další, které budou jezdit místo nich,“ dodal Pšenička.

Praha a Středočeský kraj řeší i nákup ještě větších vlaků, než jsou CityElefanty. Na hlavních trasách by měly být dvoupodlažní soupravy.

„Ideální je využít 200 metrů délky nástupiště, nejlépe dvěma stometrovými jednotkami. CityElefanty dnes měří 80 metrů, takže jde spojit dva, ale tři už ne. Nicméně nebráníme se například i využití jednopodlažních jednotek na některé trasy. Ideální se nám jeví u linky do Kralup nad Vltavou, kam by mohly jet dvě spojené a dál do Ústí nad Labem už jen jedna. Dnes jezdí CityElefant až do Ústí nad Labem a není z Kralup dostatečně využitý,“ řekl Scheinherr.