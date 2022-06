Je rozhodnuto: Věžák na Ostrčilce v Ostravě zmodernizují za víc než půl miliardy

/FOTOGALERIE/ Dohoda s First Skyscraper je směr, kterým se chce Ostrava vydávat do budoucna stále častěji – tedy nejen prodat, ale úzce s investory na projektech spolupracovat. A to je i tento případ. Město prodalo pozemek s věžovým domem v Ostrčilově ulici – přezdívaný také mrakodrap, což brzy může být matoucí – výše zmíněné společnosti za 43,3 milionu korun, a ta jej promění v „novou“ výškovou budovu s řadou nejmodernějších technologií.

Vizualizace ostravského mrakodrapu. | Foto: AI DESIGN