Palác biskupa Zdíka

"Půjdete do muzea a zažijete něco jiného než statické kulisy, které tam doteď byly. De facto mohou nastat dvě situace. První je, že si nasadíte virtuální headset a ten vás přenese do úplně jiného světa. Příkladem je muzeum v Olomouci, kde jsme takto připravili rekonstrukci svatováclavského náměstí, jak vypadalo ve 12. století. Jiná možnost, jak bychom mohli opravdu věrně účastníkovi představit, co se v dané době odehrávalo, než pomocí virtuální reality, není," řekl Buday.

Palác biskupa Zdíka, 12. století, virtuální realita:

Zdroj: Youtube

Na vizualizaci olomouckého Zdíkova paláce po rekonstrukci se můžete podívat v přiložené fotogalerii výše.

Rozšířená realita

Druhou možností je rozšířená realita, kdy má návštěvník v ruce telefon nebo tablet. "Zamíříte chytrým zařízením na nějaký objekt, tím může být třeba obraz, a najednou se před vámi objeví historická postava. Může se zobrazit třeba artefakt, který si návštěvníci v normální expozici nemají šanci prohlédnout. Zážitkem pro návštěvníky je to, že si s těmito objekty mohou \'pohrávat\' - přiblížit si je, vyfotit se s nimi a toto sdílet na sociální sítě. Možnosti jsou opravdu velké," popsal Rejnoch.

Podle Budaye je teď velký zájem o virtuální rekonstrukce, cestování v čase zpátky do minulosti. "Díky digitalizaci zažije návštěvník návrat v čase do míst, do kterých by se nedostal. Může tak na různých místech proplouvat časem například od 12. až po 18. století. Má možnost prožít zajímavé okamžiky a zmapovat historii," řekl Buday.

Oživlé obrazy

Díky rozšířené realitě může například na návštěvníka mluvit oživlá postava z obrazu nebo socha. "Virtuální a rozšířená realita je nové médium, ale věříme, že jednou to bude naprosto standardní věc. Protože jak jinak chcete realizovat něco, co se historicky stalo, a mít možnost autentického prožitku?" řekl Rejnoch.

Virtuální rytíř pomocí rozšířené reality

Zdroj: Youtube

V Tasty Air uplatňují zkušenosti z programování her, kterému se dříve věnovali, do svých projektů tak dávají herní přesah. "Chceme, aby to bylo zábavné, aby uživatel měl chuť si aplikaci vyzkoušet znovu a pohrát si," řekl Rejnoch.

Nyní firma pracuje například na projektu pro muzeum v Mostě, který zahrnuje i edukativní program pro školy. "Ve virtuální realitě budou moct žáci navštívit čtyři patra propojená výtahem a na každém z nich zažijí něco jiného. Výtahem budou cestovat v čase od pravěku až po současnost a v každém patře na ně čeká fascinující vizuální zážitek. Navíc v patrech naleznou i interaktivní kvízy a testy, které mají za úkol zábavnou formou děti vzdělávat," řekl Rejnoch.

Máte zájem o práci?

Tasty Air očekává další růst. "Podařilo se nám získat dlouhodobější projekty. Dva roky zpátky jsme seděli ve sklepě a byli jsme tři. Rok 2020 bereme za startovací a dnes sedíme v nových kancelářích, s externisty je nás již kolem 15 a stále hledáme nové kolegy do týmu," řekl Rejnoch.

Firma také připravuje například školení ve virtuální realitě pro řidiče kamionů. "Krom toho všeho se snažíme dělat i osvětu pro širokou veřejnost. Na našem webu se chceme věnovat i vzdělávání lidí, co virtuální a rozšířená realita vlastně je a jaké poskytuje možnosti," řekl Buday.