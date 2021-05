Dopravce potichu stáhl všechny lety z rezervačního systému a Ostravu i Brno vymazal ze seznamu destinací. I nadále v Česku nabízí lety z Prahy a Pardubic.

Zástupci brněnského letiště ve středu na sociálních sítích informovali, že dopravce SkyUp odložil start této linky a zrušil i všechny naplánované rotace v letní sezóně 2021.

„Vedení letiště zůstává s dopravcem i nadále v kontaktu a jedná o spolupráci," sdělil mluvčí brněnského letiště Jakub Splavec.

Původně dopravce počítal se zahájením nové linky do ukrajinského Kyjeva, které nekolikrát odsunoval, 3. června. Lety do této destinace byly v plánu dvakrát týdně. „Předpokládáme, že odklad je dalším důsledkem přetrvávající krize letecké dopravy spojené s vládními nařízeními o omezení cestování po celé Evropě," doplnil Splavec.

Brno a Ostrava se dostaly na seznam celkem 33 linek, u kterých SkyUp podle ukrajinského serveru Avianews.com samy požádaly o zrušení přidělení leteckých práv a ukrajinský letecký úřad jejich žádosti vyhověl. Kromě Ostravy je na seznamu zrušených destinací také například Bratislava nebo Poprad.

Už dříve SkyUp zrušil lety z Prahy do Charkova a Lvova a nechal v nabídce jen spojení do Kyjeva. Létat nebude ani do Záporoží a Oděsy, kam už několik týdnů prodával letenky. I návrat linky do Kyjeva neustále posouvá, aktuálně až na červenec.

Důvodem rušení je především omezení cestování pro ukrajinské občany do zemí Evropské unie. SkyUp lety z Brna a Ostravy několikrát posunul, podle původních plánů měl začít létat na konci dubna. Z Brna měl létat dvakrát týdně, z Ostravy třikrát týdně.