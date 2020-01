Moravskoslezský kraj nechtěl od začátku uvést, kdo nabídku podal, nakonec musel jméno zájemce zveřejnit na profilu zadavatele v závěrečné písemné zprávě.

Společnost Huf Air vznikla 11. září 2019 a nemá vlastní licenci pro provoz letecké dopravy. Jednatel firmy Martin Huf odmítl, že by nabídka firmy založené těsně před termínem podání nabídek a bez licence byla vtipem. „Kraj měl na zrušení soutěže plné právo, protože došlo k zajištění konkurenčního prostředí,“ dodal Huf.

Kraj zrušení vysvětlil tím, že do soutěže přišla jediná nabídka. „V zadávacím řízení nebyla zajištěna dostatečná hospodářská soutěž; jediný účastník zadávacího řízení zároveň nedoložil splnění zadavatelem stanovených podmínek účasti v zadávacím řízení,“ uvedl kraj v písemné zprávě. Nesplněním bylo především vlastnictví licence. Pro kraj šlo o opakované fiasko s výběrem dotovaného dopravce.

Firma na svých stránkách uvádí, že chtěla létat s letouny Bombardier CRJ900ER nebo ATR72-600. Obě patří estonské státní letecké společnosti Nordica. Právě na licenci estonského dopravce chtěla provozovat i tyto linky. Huf nevyloučil, že se bude hlásit i do soutěže na dopravce pro Jihomoravský kraj na trase z Brna do Mnichova.

Moravskoslezský kraj počítal v soutěži s tím, že do Mnichova i Vídně bude na každé lince nejméně 11 rotací týdně. Kraj chtěl provoz financovat až 800 miliony korun ročně. „Po těchto linkách už dlouhou dobu volali nejen zástupci nadnárodních společností, které v kraji působí, ale i lidé, kteří se chtějí podívat do světa a pohodlně letět přímo z krajského města třeba na druhou půlku zeměkoule. S jedním přestupem v Mnichově nebo Vídni už to bude možné,“ uvedl loni náměstek hejtmana kraje pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.