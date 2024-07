Jedná se o nosné sloupy pavilonu, které budou k vidění v restauraci v přízemí budovy. První nakládku slavnostně pokřtil generální komisař české účasti Ondřej Soška společně se zástupci české společnosti A2Timber, která odpovídá za dodávky dřeva generálnímu dodavateli stavby, japonské stavební společnosti Daisue.

„Jsem moc rád, že do Japonska odjíždí první zásilka dřevěné konstrukce přesně podle našeho interního harmonogramu a že národní pavilon postavíme převážně z českých materiálů. Cesta k získání stavebního povolení i výběru generálního dodavatele stavby nebyla vůbec snadná – japonským úřadům jsme museli dokládat testy pevnosti a další doplňující informace potvrzující deklarovanou pevnost dřevěných panelů a klíčových spojovacích prvků. Všechny překážky se nám nakonec ale podařilo úspěšně překonat a přesvědčit tamní úřady, že budova je dostatečně pevná, aby vydržela případná zemětřesení či silné tajfuny,“ říká generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.

„Jsme si vědomi toho, že náš pavilon je v mnoha aspektech inovativní, o to víc mě ale těší, že mohu oznámit, že bude první dřevostavbou svého druhu bez kovové konstrukce v Japonsku. Tam navíc zarezonoval natolik, že rozvířil veřejnou diskuzi k CLT dřevostavbám a jejich právní úpravě,“ doplnil Soška.

Z Česka nyní odjíždí prvních sedm z celkového počtu zhruba 50 kontejnerů, finální počet bude odvislý od kapacit přepravních společností a dalších faktorech, jako jsou například rozdílné velikost jednotlivých palet a možnosti nakládky. Další části pavilonu po Japonska poputují v následujících týdnech. Z Čech kontejnery míří do největšího německého přístavu v Hamburku, odkud poplují zhruba 8-10 týdnů do japonské Ósaky. Veškeré dřevěné části pavilonu se vyrábí ze smrkového dřeva ve třech výrobních závodech v Česku, na japonské Yumeshimě se budou kompletovat.

„Český pavilon, jehož první část nyní míří do Japonska, vidím jako symbol cesty naší modernizace, otevřenosti světu a udržitelnosti vyjádřený v kombinaci moderních technologií s domácí tradicí, tedy klasickým stavebním materiálem, kterým je dřevo. Domy ze dřeva mají celou řadu výhod, využívají místní materiál, jejich výstavba je rychlejší a je až pětkrát méně energeticky náročná než zděná stavba. Navíc stromy vážou uhlík, který vážou stromy, zůstává pak uložený ve stavebním dřevě a nedostane se do ovzduší, což potřebujeme. Proto chceme dřevo více podporovat, a to nejen jako materiál pro rodinné domy, ale i pro větší, několikapatrové budovy, jak ukazuje právě český národní pavilon pro EXPO 2025,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

A jak se vyrábí nosná dřevěná konstrukce pavilonu? Vytěžená kulatina jde přes pilu, kde se připravují lamely, odtud míří do zpracovatelského závodu na BSH (lepené lamelové dřevo) nebo CLT (křížem vrstvené masivní dřevo), případně na prvky Novatop (žebrované panely, třívrstvé masivní desky). Části, které nejsou z výrobny připraveny přímo k osazení na stavbě, jdou do veřovické haly společnosti A2Timber, kde se dále opracují, zakovají ocelové prvky a provedou se případné nátěry a další úkony, které jsou nezbytné před zabalením a expedicí na stavbu. Pokud je to nutné, sestaví se v hale i část stavby a poté se rozebere. Tento proces sestavení a následné demontáže se bude provádět například u složité střešní konstrukce českého národního pavilonu pro EXPO 2025, aby bylo zajištěno, že na stavbě vše bude sedět a půjde bez větších problémů smontovat.

„Projekt českého národního pavilonu je unikátní v řadě směrů. Jedná se o velmi netradiční stavbu, která se bude nacházet v náročném prostředí umělého ostrova u moře, s velkým větrným a potenciálně i seizmickým zatížením. Na projektu je ale skvěle vidět, že dřevostavba z CLT a lepených trámů nemá téměř žádné limity, přestože výzvy existují na všech úrovních projekčního, výrobního i realizačního procesu stavby,” vysvětluje jednatel společnosti A2Timber Martin Novák a dodává: „Dodávka pro český národní pavilon je pro nás zároveň skvělou referenční zakázkou. Věříme, že projekt nám přinese další příležitosti v Asii, o nejrůznějších možnostech se bavíme s japonskou společností Daisue.” Generální komisař české účasti na světové výstavě EXPO 2025 Ondřej Soška podepsal smlouvu na český národní pavilon s generálním dodavatelem stavby, japonskou stavební společností Daisue (jejím generálním ředitelem Kazunori Muraem) ve středu 17. dubna 2024. Ve středu 15. května 2024 byla formálně zahájena stavba, když na českém pozemku na ostrově Yumeshima proběhla slavnost uklidnění božstev země neboli Jichinsai.

Češi obecně patří k největším tahounům příprav nadcházející světové výstavy. Aktivně vystupují například vůči pořadatelům a podílí se na koordinaci evropských aktivit. V červnu na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze uspořádali setkání zhruba třicítky generálních komisařů a zástupců evropských států. Důkazem je také červnové zvolení generálního komisaře Sošky do tzv. Steering Committee, řídícího orgánu světové výstavy.

O českém pavilonu na EXPO 2025

Kancelář generálního komisaře vyhlásila v prosinci 2022 po více než dvaceti letech otevřenou anonymní architektonickou soutěž o návrh národního pavilonu pro EXPO 2025. Přihlásilo se do ní 38 soutěžních týmů, z nichž odborná porota v čele se světově uznávanou architektkou Evou Jiřičnou vybrala v březnu 2023 vítězný design ve tvaru skleněné spirály od studia Apropos Architects. Nosnou konstrukci stavby budou tvořit moderní dřevěné panely, fasádu pak umělecké sklo, které má v Česku několikasetletou tradici. Národní pavilon nabídne důstojné zázemí české účasti na EXPO 2025, které se bude konat od dubna do října 2025 na umělém ostrově Yumeshima v Ósackém zálivu. V pavilonu se bude nacházet stálá expozice, multifunkční auditorium, zázemí pro obchodní jednání, restaurace, VIP lounge a před pavilonem bude pro návštěvníky k dispozici odpočinková zónou s výhledem na moře.

O české účasti na EXPO 2025

Česká republika se jako samostatný stát zúčastní světové výstavy EXPO pošesté. Funkci generálního komisaře zastává od září 2022 Ondřej Soška, který vyhrál výběrové řízení Ministerstva zahraničních věcí se svou koncepcí a tématem „Talent a kreativita pro život“. Česko by se v Ósace mělo prezentovat nejen tím, co Japonci velmi dobře znají a dlouhodobě obdivují, například českým sklem a vážnou hudbou, ale zejména českými inovacemi, nanotechnologiemi, perspektivními startupy a talenty z regionů.