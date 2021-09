„Je to více než trojnásobek oproti prvním letům, kdy jsme s touto tradicí začínali. Jsem rád, že tato částka pomůže rodinám v nouzi nejen ve Frenštátě, ale i v jeho blízkém okolí,“ uvedl Roman Valný.

„Akce spojená s dětským programem a doprovodnou cimbálovou muzikou Poštár se uskutečnila v prostorách restaurace Valašská rychta. Guláš vařily čtyři zaměstnanecké týmy, do sbírky bylo možné přispět i nákupem výborné kávy nebo zákusků, které rovněž připravili zaměstnanci výrobního závodu,“ sdělila Mariana Kellerová, pověřená kontaktem s novináři.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.