Vrbno mělo pro rok 2022 cenu plynu zafixovanou. Společnosti Teplo Vrbno, která je výhradním dodavatelem tepla do Vrbna, ale jednostranně přestal dodávat plyn její vlastní dodavatel – firma NWT. Ten se dostal do problémů, když ceny dosáhly astronomických hodnot. Teplo Vrbno muselo sehnat nového dodavatele, jenž je však výrazně dražší. Teplo Vrbno se chystá údajně protiprávní krok NWT řešit soudně.

Novým dodavatelem je Innogy Energie. “Cena plynu je nyní v takových cenových výškách, že musíme neprodleně zvýšit cenu po zbývající tři měsíce roku 2022 na 2000 korun za GJ,” uvedl Ota Scholz, jednatel tepláren Teplo Vrbno. Zálohy se zvednou na dva tisíce už od listopadu. „Nekalé obchodní praktiky společnosti NWT budeme řešit soudní cestou. Podali jsme též podnět na prošetření na ERÚ," informoval Ota Scholz. Koncovým zákazníkům doporučuje vyřízení dávek v hmotné nouzi.

Školy v MS kraji: Zima ve třídách? Ne, raději dáme delší prázdniny

Andrea Martínková z Vrbna pod Pradědem chodí do práce a pečuje o jedno dítě. „Lidé kolem mě si dost stěžují. Pro mnohé to zdražení znamená ohrožení životní existence, protože platy se jim nezvyšovaly už dlouhou dobu. Snad se vládě podaří ceny energií zastropovat tak, aby lidé zvládali platit účty. Doufám v lepší zítřky. Doufám, že obyčejné lidi, mezi které se počítám i já, vláda nenechá padnout na kolena,“ uvedla Andrea Martínková.

Penzistka Helena Rusková čeká na podrobnosti k novým zálohám a pravidlům vyúčtování: „Je mi jasné, že řada lidí s nízkými příjmy a ti, kdo bydlí osamoceně, hlavně senioři, na zvýšené zálohy nebudou mít dost peněz. Ti ale mají nárok na státní příspěvky, které jim pomůžou zvládnout topnou sezonu. Někde k tomu prý už svolávají domovní schůze nájemníků a majitelů bytů, ale podle mě je předčasné řešit zdražení už teď, když máme jen všeobecné informace,“ míní Helena Rusková z Vrbna pod Pradědem.

Ve Vrbně se pravidelně konají přednášky univerzity třetího věku. Naposledy tu byla ve čtvrtek 6. října o včelách a medu. Jakub Rybár, který připravuje program univerzity ve vzdělávacím středisku Střecha, vidí možnosti, jak teplem šetřit.

„Všichni máme obavy, jaké dopady může mít zdražování tepla, ale nemyslím si, že to omezí naše pravidelná setkávání ve Střeše. Kdyby tento sál vyhřály radiátory třeba jen na 18 stupňů, tak si odložíme bundy až potom, co si to tu zadýcháme. Snížit ve veřejných místnostech o pár stupňů vytápění by podle mě neměl být problém,“ rozhlédl se Jakub Rybár po radiátorech v sále Střechy.

Společnost NWT oznámila, že byla nucena ukončit smlouvy o dodávkách plynu s Teplo Vrbno, začátkem října. “…Z důvodu takzvané následné nemožnosti plnění,” uvedla. NWT přitom počítá s tím, že bude nucena úplně skončit jako obchodník s plynem a elektřinou.

Teplo Vrbno je výhradním dodavatelem tepla na území Vrbna pod Pradědem. Provozuje dvě velké plynové kotelny, jednu střední a pět malých, takzvaných domovních plynových kotelen. Zajišťuje aby lidem hřály radiátory a tekla teplá voda. Domov pro seniory Vrbno pod Pradědem zjišťuje, jaké měl štěstí, že si ponechal v provozu vlastní uhelnou kotelnu. Potýká se sice se zdražením elektřiny i uhlí, ale při jednáních s dodavateli má pořád větší manévrovací prostor než domácnosti a různá zařízení napojené na plynové kotelny tepláren. Ty si v roce 2021 i v současnosti účtovaly kolem 600 korun za jeden GJ tepla.