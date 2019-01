Ostrava - Co se dá nyní nakoupit výhodněji? Seriál Deníku Zaostřeno na úspory se tentokrát zaměřil na takzvané akční nabídky v obchodech. Obchodníci je totiž využívají čím dál častěji a neplatí, že se akční nabídky týkají jen takových věcí, které se dlouho v obchodě válejí, protože je nikdo nechce.

Ilustrační foto z ostravského hypermarketu | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Tak například prodejce obuvi Baťa po dobu deseti dnů zařazuje do akce vždy deset různých párů obuvi z nové kolekce, které nabízí za polovinu ceny. „Podobné pobídky jsou v současném období nezbytné,“ míní vedoucí prodejny Baťa na ostravském Masarykově náměstí Martin Koleno. S akcí začali u Bati v pátek a zájem ze strany nakupujících o ni postupně roste. „Ty poslední dny už byly pro nás jako obchodníka zajímavé,“ sdělil Koleno. Podle něj pomůže prodeji bot i nástup jarního počasí.

V obchodě s oblečením 4you s módní pánskou a dámskou módou stály rifle běžně kolem patnácti stovek. Teď se dají koupit i za třetinu, nabízejí se v rámci akce Hmmm. „Jsou tam zařazeny věci, které se dají nosit na jaře, vedle toho máme i klasický zimní výprodej. Lidi to k nakupování tahá, ale úplně podle našich představ to není,“ říká vedoucí obchodu 4you v ostravském Avion Shopping Parku Zuzana Soldánová. Podle ní je současné období pro obchodníky těžké, a tak se každý snaží využívat nejrůznější akce k podpoře prodeje a urvat co nejvíce zákazníků.

V supermarketech a hypermarketech Tesco se nyní lidé s nabídkou zboží v akci setkávají čím dál častěji. Sledovat letáky a nakupovat pozorně se vyplatí. „V reakci na opatrnost zákazníků v souvislosti s ekonomickou situací jsme rozšířili nabídkové akce o deset procent co do počtu zboží a zvýšili slevy až na padesát procent,“ informovala mluvčí Tesco Stores Eva Karasová.

Společnost si pravidelně provádí mezi zákazníky průzkumy a z nich jednoznačně vyplývá, že jsou stále citlivější na cenu, více přemýšlejí o nákupech a více než kdy jindy reagují na akční nabídky. Do akčních nabídek proto společnost každý týden zařazuje průměrně tisíc položek zboží, zaměřuje se přitom na zboží běžné denní potřeby. „Počet zákazníků nakupujících v akcích od počátku roku vzrostl zhruba o čtvrtinu,“ dodala Karasová.

Aktuální průzkum mezi zákazníky si nechala udělat také společnost Ahold, která provozuje prodejny Albert a Hypernova. Zaměřila ho na nákupy na velikonoční svátky. „Sedmasedmdesát procent dotázaných uvedlo, že nehledě na současnou situaci chystá za velikonoční nákupy utratit stejně jako v loňském roce. Změní se však složení nákupního košíku, a to ve prospěch akčního zboží a výrobků, které nabízíme pod vlastní značkou,“ uvedl Libor Kytýr, ředitel komunikace prodejen Albert a Hypernova.