Zvlněný úsek dálnice D1 mezi Bohumínem a Antošovicemi na Ostravsku musí stavební firmy opravit. Dnes o tom rozhodl Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře. Na odstranění závad, které se projevily už před devíti lety po otevření úseku, mají firmy 18 měsíců. Stavební práce s sebou přinesou další dopravní komplikace. Provoz na dálnici bude sveden do jednoho pruhu. Novinářům to v pondělí v Antošovicích řekl Jiří Hlavatý z ŘSD .

Úsek stavělo sdružení firem Eurovia, Porr a Skanska. ŘSD se s nimi kvůli vadám spočívajícím především ve zvlněné vozovce, vadám na mostech a zvlněném povrchu na odpočívce Antošovice soudilo od roku 2012.

„Dnes dopoledne vydal soud rozhodčí nález. Podle něj sdružení zhotovitelů má provést odstranění vad. Odstranit mají i jejich příčiny. Dálnice byla stavěna z nějakých materiálů. Mají provést opravu tak, aby se vozovka v budoucnu nezvlnila,“ řekl v pondělí Hlavatý s tím, že odstraněn by tak měl být nevhodně použitý materiál, který je příčinou zvlnění. Rozhodnutí je podle Hlavatého pravomocné, práce by měly být dokončeny do 18 měsíců.

Oprava úseku ale bude mít vliv na provoz v daném úseku. „Co se týče provozu, bude to mít vliv. V celém úseku ale můžeme provoz převést na jednu polovinu. Provoz by tak neměl být úplně zastaven,“ řekl. Dodal, že pro ŘSD je dnešní rozhodnutí důležité. Hlavně s ohledem na další spory, které se stavebními firmami kvůli zvlněné ostravské dálnici vede. „Na základě tohoto rozhodnutí můžeme očekávat podobný vývoj i u dalších sporů,“ řekl.

ŘSD podle Hlavatého vedlo s firmami 13 sporů. Tři ještě neskončily, v ostatních bylo podle Hlavatého vždy rozhodnuto ve prospěch ŘSD. To bude v budoucnu vymáhat po zhotovitelích dálnice i náhradu škody ve výši investic vynaložených do dosavadních provizorních oprav dálnice. Půjde o další desítky milionů korun. Celkem už ŘSD podle Hlavatého ve sporech vysoudilo 400 milionů korun.

Úsek dálnice, o kterém soud dnes rozhodl, je dlouhý šest kilometrů. Vady se projevily asi na 20 procentech této délky. Další tři zvlněné úseky od Antošovic až po Rudnou v Ostravě jsou dlouhé 13 kilometrů. Vady tam jsou podle Hlavatého mnohem rozsáhlejší.

Kvůli vadám dálnice, především zvlnění vozovky, se ŘSD už léta pře se stavební společností Eurovia. Podle ŘSD byly vady důsledkem použití nevhodných násypových materiálů. Eurovia to odmítá a uvádí, že na stavbu použila pouze materiál, který si objednalo ŘSD.

V roce 2014 se také objevily trhliny na mostech na přivaděči k D1 (dříve D47) v Ostravě-Přívoze. Podle Eurovie se ŘSD o mosty nedostatečně staralo a při jejich výstavbě požadovalo použití nevhodného materiálu, takzvaného studeného odvalu. ŘSD zase tvrdí, že stavební společnosti nedodržely požadovanou technologii výstavby. Spor o most je součástí jiného úseku.