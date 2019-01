Nový Jičín /FOTOGALERIE, AKTUALIZOVÁNO/ – Pravděpodobně žhář má na svědomí požár prodejny Maso uzeniny v obchodním centru Máj na Vančurově ulici v Novém Jičíně.

Oznámení o požáru obdrželi policisté a hasiči ve čtvrtek 11. února před třetí hodinou ranní. Hlídka policistů z blízkého obvodního oddělení byla na místě během několika minut, stejně jako novojičínští profesionální hasiči, jimž přijely na pomoc sbory ze Starého Jičína a Hodslavic.

Hasiči dostali požár v řeznictví pod kontrolu za necelou hodinu. Za tu dobu štiplavý dým silně zakouřil minimálně polovinu obchodního centra. „Pomocí nastavovacího žebříku hasiči zachránili čtyřčlennou rodinu, která v objektu bydlela, uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela a doplnil, že dva dospělé a dvě děti, z toho jednoho kojence, hasiči předali dvěma týmům rychlé záchranné služby. Sanitky převezly členy rodiny do nemocnice. Hasiči pak celý prostor odvětrali.

Již při prvním ohledání místa se vyšetřovatel hasičů domníval, že škodu předběžně vyčíslenou na 350 tisíc korun, způsobil úmyslně založený požár. Podle informací, které se Deníku podařilo získat, byl požár založen na více místech,

„Na místo okamžitě vyjeli kriminalisté ze stálé výjezdové skupiny, kteří tam prováděli šetření a zjišťovali okolnosti celého případu. Z prvotního vyšetřování nelze vyloučit, že požár byl založen úmyslně,“ sdělil novojičínský okresní policejní mluvčí Zbyněk Tomšík a dodal, že v prošetřování okolností případu budou policisté pokračovat i v následují­cích dnech.

Požár nejvíce zasáhl prodejnu řeznictví. „je to hodně poničené a budeme mít co dělat, abychom to dali nějak do pořádku. Vypadá to, že budeme muset začít od elektriky přes vodu… Prostě všechno je v háji,“ nastínila provozovatelka prodejny Irena Bezděková, která nedokázala odhadnout, jak dlouho bude trvat, než obchod znovu otevřou. „Myslím si, že týden nám na to nebude stačit,“ odhadovala Irena Bezděková.