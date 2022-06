VIDEO: Drama na Místecké, směrem do centra Ostravy hořel večer Ford

/VIDEO ZE ZÁSAHU/ O řádně horké chvilky se řidičům i složkám Integrovaného záchranného systému v neděli v podvečer postaral hořící vůz na silnici směrem do centra Ostravy. To ale nebylo jediné nedělní drama s hořícím automobilem. Dvanáct minut po šesté hodině byly do Hnojníku na Frýdecko-Místecku vyslány dvě jednotky hasičů k ohlášenému požáru v motorovém prostoru Renaultu.

Požár vozidla, zásah hasičů, Ostrava, 12. června 2022. | Foto: se svolením HZS MSK