/FOTOGALERIE/ Sedmnáct jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů zaměstnal až do nedělní půlnoci rozsáhlý požár obchodního centra v Kopřivnici. Zranili se při něm čtyři lidé.

Mnohamilionové škody, čtyři lehce zraněné osoby a několik jednotek zasahujících hasičů s více než dvaceti hasičskými vozidly, a to včetně speciální výškové techniky. To vše má na svědomí mohutný požár nákupního centra ve Štefánikově ulici v Kopřivnici, jenž vypukl v neděli krátce před 16. hodinou ve skladu odpadu jedné z prodejen.

Oheň, který doprovázel hustý černý kouř, se poté rozšířil do prodejních prostor se sportovním vybavením a způsobil škody také v dalších dvou přilehlých obchodech s oblečením a obuví. „Oheň a kouř poničil jak stavební prvky, včetně střechy, tak vystavené či uskladněné zboží tří velkých prodejen," informoval mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela s tím, že příčina vzniku požáru se i nadále zjišťuje.

Podle něj lze však tento požár s jistotou považovat, a to jak množstvím zasahujících hasičů, tak i způsobenou škodou, která se předběžně vyšplhala na 50 milionů korun, za doposud druhý nejvážnější v Moravskoslezském kraji za letošní rok.

To také potvrdil starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný. „Ve městě se nic takového podobného dlouho nestalo. Ačkoliv je to velká škoda a ztráta, důležité je, že se nikomu nic vážného nestalo," řekl Deníku dnes ráno na místě události kopřivnický starosta a dále doplnil: „Uvidíme, jak rychle se majitelům těchto tří obchodů, které jsou bohužel zničené všechny, protože vzduchotechnika a střešní prostory jsou propojené, je podaří vrátit do jejich původního stavu anebo postavit nové."

Rozsáhlý požár zaměstnal několik jednotek hasičů, profesionální z Nového Jičína a tří ostravských obvodů – Ostrava-Jih, Ostrava-Zábřeh a Ostrava-Fifejdy. S uhašováním jim pomáhali také dobrovolní kolegové například z Příbora, Štramberku, Mořkova, Studénky, Petřvaldu nebo z Frenštátu pod Radhoštěm, nechyběli ani místní hasiči či podnikoví ze společnosti Tatra Trucks. Při požáru a jeho likvidaci se zranili čtyři lidé – dva hasiči, jeden policista a jeden zákazník – jednalo se však pouze o lehká poranění nebo o nadýchání kouřem.

V pondělí ráno obsadili vyhořelé prostory hasiči, jež se pomalu pustili do odklízení sutin, spolu s vyšetřovateli a policisty. „Od ranních hodin na místě probíhá ohledávání a zjišťování příčin vzniku požáru. V tuto chvíli k tomu ještě více informací podávat nebudeme," poznamenal dopoledne okresní policejní mluvčí Petr Gřes.