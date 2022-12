„Policisté zjistili, že v areálu skutečně hoří, došlo k výbuchu a k zahoření jedné z přízemních budov v zadní části areálu. Zde se nachází například hudební zkušebna, ateliér sochaře nebo tělocvična se šatnou,“ popisuje Deníku policejní mluvčí René Černohorský. Při tomto výbuchu mělo dojít k poškození části budovy a zřejmě i k narušení statiky.

Tragická dopravní nehoda v Opavě, žena zemřela, hledají se svědci

„Prvotními procesními úkony nebylo zjištěno, že by došlo k úmrtí nebo k ohrožení na životě a zdraví. Místo bylo střeženo policisty do ranních hodin a je střeženo i nyní. Na místo by se měli dostavit specialisté z řad hasičů, policistů a dalších, kteří budou zjišťovat příčiny výbuchu, ta je nyní v šetření,“ dodává Černohorský.

Taktéž ještě není známa výše škody. Požár v bývalém Moravolenu hasilo devět jednotek hasičů.