Popáleniny třetího stupně na více jak 85 procentech těla utrpěl osmapadesátiletý muž z Novojičínska.

Požár pálenice, Fulnek, Novojičínsko, zásah hasičů, 23. října 2023. | Foto: se svolením HZS MSK

Týmy zdravotnické záchranné služby byly v noci z neděle na pondělí volány k vážně popálenému muži na Novojičínsku. "Prvotní informaci o události ve Fulneku přijali pracovníci krajského zdravotnického operačního střediska v pondělí 23. října, a to hodinu po půlnoci. K zásahu byla ihned vyslána blízká posádka rychlé zdravotnické pomoci a letečtí záchranáři z Ostravy," uvedl pro Deník mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

"Muž ve věku osmapadesáti let měl podle informací, které mají záchranáři k dispozici, hasit požár v pálenici. Utrpěl přitom vážná poranění přímo ohrožující jeho život," řekl dále mluvčí záchranářů.

Zasahující týmy u něj zjistily popáleniny III. stupně na více než 85% tělního povrchu, a to v oblasti hlavy, trupu, horních i dolních končetin. Záchranáři zajistili vstup do kostní dřeně, kterým začali podávat léky a infuzní roztoky, pacienta uvedli do umělého spánku.

"Lékař zaintuboval dýchací cesty a převedl postiženého na přístrojem řízenou ventilaci. Posádky rovněž provedly prvotní ošetření popálených ploch a zajistily tepelný komfort. Pacient byl poté vrtulníkem přepraven do popáleninového centra FN Ostrava. Jeho stav byl v době předání kritický," doplnil mluvčí záchranářů.

Zásah hasičů

Informace o požáru byla na operační středisko hasičů oznámena dvě minuty před druhou hodinou ranní. Do městské části Jerlochovice ve Fulneku vyslalo, operační středisko hasičů, jednu profesionální a tři dobrovolné jednotky hasičů.

"Při příjezdu na místo události viděly jednotky kouř linoucí se z oken budovy. Hasiči, v dýchací technice, za pomocí tří vodních proudů začali boj s ohněm. Požár se jim podařilo lokalizovat během necelé hodiny, další čtvrt hodinu pak zabrala jeho samotná likvidace. K vyhledávání případných skrytých ohnisek požáru využívali hasiči termokamery. Během likvidace požáru bylo nutné vynášet materiál, který se v budově nacházel," popsala zásah mluvčí moravskslezských hasičů Kamila Langerová.

Příčina vzniku požáru, při kterém došlo k těžkému zranění jedné osoby, je v šetření. Předběžná škoda způsobná požárem byla vyčíslena na dva miliony korun. Hasičům se zároveň díky rychlému zásahu podařilo uchránit hodnoty v hodnotě osm milionů korun.