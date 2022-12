„Hasiči po příjezdu na místo nasadili k likvidaci požáru celkem tři vodní proudy, zasahovali v dýchací technice, používali termokameru na vyhledávání ohnisek požáru, neboť celý dům byl silně zakouřen a viditelnost byla nulová. Požár o rozloze 5x9 metrů zasáhl polovinu rodinného dvojdomku, druhou polovinu se hasičům podařilo před plameny uchránit. Během zásahu hasiči z domu vynesli dvě propan butanové láhve, které chladili zbylým, neroztátým sněhem,“ informoval o průběhu zásahu mluvčí hasičů Lukáš Popp.

Ochrnutý František, vězeň ve svém těle. Přátelé z Hranic pro něj založili sbírku

Při pokusu o uhašení požáru majitelkou domu došlo k jejímu popálení a nadýchání se kouřem. Ženě hasiči poskytli kyslík a zajistili ji, spolu s druhou ženou, která se také nadýchala kouře, tepelný komfort ve svých zásahových vozidlech a zavolali záchrannou službu. Ta si po příjezdu obě ženy převzala do své péče. Jedna žena byla následně letecky transportována do fakultní nemocnice, druhou ženu odvezla sanitka na kontrolu do nemocnice v nedalekém Bílovci.

„Jelikož se požár z domu rozšířil i na půdní prostory a střešní konstrukci, museli hasiči na některých místech odkrýt střešní krytinu. Zásah hasičům komplikoval tající sníh, vítr a nízká teplota vzduchu. Po lokalizaci požáru museli hasiči nakonec z domu vynosit všechny věci, které byly požárem zasaženy. Na místo si proto velitel povolal posilové jednotky ze Studénky a Klimkovic. Všechny věci hasiči vynosili na dvůr dvojdomku,“ přiblížil Lukáš Popp.

Hasiči dostali požár pod kontrolu za necelou hodinu, další hodinu jim trvala likvidace požáru. Požár způsobil škodu za 900 tisíc korun, příčina požáru je v šetření hasičů i policistů.