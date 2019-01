Studénka - Ohrnovat nos nad školeními a považovat je jen jako dobrý prostředek k ulití se z vyučovací hodiny se nevyplatí. Občas takové školení přinese dobrou radu, o čemž se v úterý 25. května přesvědčil desetiletý chlapec z Butovic, místní části Studénky na Novojičínsku a posléze i jeho školitel.

Žhavá praxe. Druhák si informace z besedy pohotově vyzkoušel v praxi. | Foto: Archiv/HZS MSK

Hoch si ráno před odchodem do školy postavil na sporák polévku v malém kastrolu. Ohřátou polévku se po chvíli pokusil sundat. „Aby si nepopálil ruce, sundával horký kastrůlek z plynového hořáku pomocí utěrky. Ta se však vzňala a spadla na podlahu,“ popsal situaci mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. Po dopadu hořící látky na zem začal hořet i koberec, školák ale neztratil duchapřítomnost, vzal rychle další utěrku a tou požár uhasil. Poté ihned zavolal hasiče. Na místo vyjely dvě jednotky hasičů, ti ale po příchodu do kuchyně bytu v prvním podlaží zjistili, že vlastně není co hasit. „Proto hasiči už jen byt prozkoumali a zakouřenou místnost odvětrali,“ doplnil Kůdela.

V každém případě uznali, že chlapec pravděpodobně zabránil minimálně velké škodě na majetku. Možná i proto, že ve druhé třídě Základní školy v Tovární ulici ve Studénce, kterou navštěvuje, žáci nedávno absolvovali školení o požární prevenci.

To provádějí vyškolení instruktoři z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) i dobrovolných hasičů. Aby bylo přístupné a srozumitelné i dětem na prvním školním stupni, doprovází je postavička dráčka Hasíka.

„Chlapec se zachoval přesně podle instrukcí školitelů. Počáteční požár uhasil a vše ihned oznámil na tísňovou linku hasičů, jejíž číslo se učí zapamatovat právě žáci druhých tříd. Do příjezdu hasičů čekal před domem, hasiče dovedl do bytu a vše jim ukázal,“ vyzdvihl jednání školáka Kůdela.

Jako symbolická se jeví i skutečnost, že na místo se dostavil se zasahující jednotkou dobrovolných hasičů ze Studénky i instruktor preventivně výchovné činnosti, který ve zmíněné škole přednášel.

Předběžně odhadovaná výše škody způsobená požárem bude činit pouze několik tisíc korun na poničeném koberci a dvířkách kuchyňské linky. „Hasiči chlapce pochválili za pohotovou likvidaci začínajícího požáru a ještě mu vysvětlili, jak se příště zachovat, aby vůbec nezačalo hořet,“ uzavřel Kůdela.