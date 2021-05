Pralinka se zlatem nebo Čertovo lejno. Čokobanka ukrývá sladké poklady

Přivřete oči a zkuste se zasnít. Do toho snu si pusťte trochu sladkého. Třeba sardinky z čokolády v síťce nebo v konzervě. A co pralinky, bonboniéry, tabulkové čokolády, miničokoládky? Pro experimentátory mohu nabídnout gulášovou čokoládu nebo tu, která nese název Čertovo lejno. A dokonce čokoládu afrodiziakální. Tak se zase probuďte do reality, právě společně vstupujeme do brněnské ČokoBanky. Stojí za ní Petr Veselý.

Čokolády z dílny mistra Michel Cluizela | Foto: Se svolením ČokoBanky