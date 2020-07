Nikdo nevěděl, jak dlouho bude zavřeno. Nejhorší je nejistota, říká podnikatelka

Obrovská neznámá, spousta nejistoty a velké finanční dopady. Tak hodnotí podnikatelka Elen Hellerová období, kdy musela kvůli koronavirovým opatřením zavřít rodinný Penzion Jurášek v Beskydech. Není to přitom tak dávno, co se vrhla doslova po hlavě do oblasti cestovního ruchu. Předtím měla její rodina na Ostravsku několik autosalonů.

Elen Hellerová provozuje v Beskydech rodinný Penzion Jurášek | Foto: archiv Elen Hellerové