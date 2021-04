Ve své Bylinkové manufaktuře vyvíjela originální kosmetiku a sirupy třeba z levandule nebo z tymiánu. Pak v Hlince převzala marmeládový projekt Sladké Osoblažsko. Kromě bylinek, koření, džemů a sirupů ji baví také matematika. Tak dlouho ve svém okolí připravovala děti na přijímačky, až si uvědomila, že nejspíš má pedagogický talent a možná bezděčně vyvinula vlastní výukový systém.

Sladké Osoblažsko v džemové soutěži

„Projekt Sladké Osoblažsko rozjela obec Hlinka jako sociální podnik, aby v regionu s vysokou nezaměstnaností vznikla pracovní místa. Sladké Osoblažsko pod vedením Lucky Kulové dosáhlo obrovského úspěchu na kunratické Jamparádě. Je to vlastně mistrovství ve výrobě džemů. Sladké Osoblažsko tam obsadilo první tři místa v soutěži, kde posuzovali 450 vzorků. Když organizátoři přijeli do Hlinky předávat ceny, všichni chtěli vidět tu slavnou výrobnu marmelád, kde dokázali vytvořit tak dokonalou chuť a konzistenci,“ ohlédl se do minulosti starosta Hlinky Marcel Chovančák.

Přijala výzvu v Hlince

Pak ale nastala situace, kdy bylo potřeba dobře zavedenou značku Sladké Osoblažsko předat někomu, kdo má víc podnikatelských zkušeností. Protože Kateřina Hrabalová v Ostravě řadu let působila v marketingu a v Bylinkové manufaktuře si vyzkoušela zpracování regionálních přírodních produktů, Sladké Osoblažsko s marmeládovnou v Hlince pro ni byla zajímavá výzva. Přijala ji ve spolupráci s partnery z Bylinkového ranče Majoránek.

Ruční práce a estetika

Kateřinu Hrabalovou vždy mě zajímalo, co se s čím dá smíchat, aby to mělo zdravotní či chuťový efekt. A zároveň aby to bylo jednoduché, přírodní, nepřekombinované a trvanlivé.

"V odborné literatuře jsem hledala recepty a postupy, které jsem ověřovala a vylepšovala vlastními nápady. Už dlouho sleduji jak funguje poptávka po přírodních produktech. Té pak přizpůsobuji nápady, jak pojmout estetickou stránku. Baví mě balení dárků a ruční práce. Marmelády, sirupy nebo přírodní kosmetiku doladím jako dárkový předmět, na kterém je hned poznat, že byl od začátku do konce zhotoven rukama. Většinou mýma,“ představuje Kateřina Hrabalová své pojetí marketingu.

Není nad osobní kontakt

Kateřina Hrabalová umí oslovit zákazníky přes e-shop, nabízí větším odběratelům výrobky přesně na míru, ale ze všeho nejraději se potkává se zákazníky osobně. Zatím hlavně na trzích a jarmarcích, ale počítá s tím, že až to pandemická situace dovolí, vybuduje si v Hlince obchůdek s posezením a začne v marmeládovně pořádat zážitkové a gastronomické workshopy. Obrovský úspěch sklízí například její ghíčkové palačinky.

Matematický a pedagogický talent

Kromě ručních prací, marmelád, sirupů, estetiky a marketingu je velkou láskou Kateřiny Hrabalové také matematika. Účastnila se mnoha matematických olympiád.

„Jsem také členkou Mensy Česká republika. Možná proto se na všechno snažím jít logicky, třeba i na to zavařování. Kamarádky mě přivedly na nápad, abych zkusila doučovat matematiku. začalo mě to bavit. Jedna studentka, které jsem vysvětlovala matematiku, mi řekla památnou větu: Proč nám to takto jednoduše neřeknou hned ve škole?! Dokážu totiž matematická témata vysvětlit více způsoby a pak vybrat takový, aby to každému žákovi individuálně sedlo. Místo biflování definic z učebnice spíš kreslím, rozhazuji rukama a používám k vysvětlování všechno, co zrovna vidím kolem kolem sebe,“ představila svou pedagogickou metodu Kateřina Hrabalová. Začala se specializovat na učivo žáků 8. třídy a připravuje deváťáky na přijímací zkoušky.