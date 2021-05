Stáj Newport je především chovnou stanicí.

„Máme chovné stádo asi šedesáti koní, připouštíme klisny a odchováváme hříbata. Do tří let zůstávají ve stádě, pak se obsedají, zajezdí a snažíme se je rozdělit zda se hodí pro sport nebo rekreaci podle toho, jak jsou šikovná a talentovaná. Poté je ukazujeme na závodech, vesměs jde o parkour nebo všestrannost. Poté se koně nabízejí k prodeji. Za dvacet let se nám už podařilo udělat si lepší kapacitu koní a povedly se nám i nějaké úspěchy. Například jsme byli dvakrát v německém Verdenu, kde jsme koně z našeho chovu velmi době prodali,“ přibližuje provozovatelka stáje Martina Žilinská.

Stáj Newport.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Zachránil je prodej koní

V době lockdownu byla stáj od loňského března v částečném útlumu.

„Služby byly pozastaveny. Někdy byly možné, někdy zase ne, podle právě platných opatření. Zcela nám vypadlo celoroční ubytování, které také nabízíme. Pořádáme i tábory, jejich uskutečnění naštěstí vyšlo. Hodně nám pomohlo, že se nám ve zmíněném Verdenu podařilo dva roky po sobě dobře prodat koně. Tím jsme měli uloženy peníze a z nich jsme žili a to nás zachránilo. U nás se potýkáme s tím, že když už se povede dobře vydělat peníze, něco se pokazí a nemůžeme investovat a třeba zvelebovat ranč, avšak musíme finance nechat na běžný provoz a šetřit,“ vysvětluje Martina Žilinská.

Ustájení a výcvik koní v Newportu:

„Služby byly pozastaveny. Někdy byly možné, někdy zase ne, podle právě platných opatření. Zcela nám vypadlo celoroční ubytování, které také nabízíme. Pořádáme i tábory, jejich uskutečnění naštěstí vyšlo. Hodně nám pomohlo, že se nám ve zmíněném Verdenu podařilo dva roky po sobě dobře prodat koně. Tím jsme měli uloženy peníze a z nich jsme žili a to nás zachránilo. U nás se potýkáme s tím, že když už se povede dobře vydělat peníze, něco se pokazí a nemůžeme investovat a třeba zvelebovat ranč, avšak musíme finance nechat na běžný provoz a šetřit,“ vysvětluje Martina Žilinská.

Vyjížďky na koních se v současné době opět pomalu rozbíhají, avšak ranč jako takový zatím pro veřejnost otevřen není.

Kůň jako balzám na duši

„O rekreační ježdění je opravdu velký zájem. Po letech už máme spíše stálou klientelu, která se k nám pravidelně vrací. Malé i větší děti i dospělí. V provozu se snažíme mít maximálně pět, šest koní, abychom vše zvládli a stíhali. Lidé nám neustále volali, protože po ježdění byl veliký hlad. My jsme byli zvyklí, že v zimě koně měsíc, dva odpočívají, aby po sezoně dostatečně zregenerovali. Ale letos málem neměli vůbec žádnou šanci. Lidé neměli kam chodit a enormně chtěli jezdit, až byli koně přetížení. Pak už jsme museli říct dost a alespoň na ten měsíc zvířatům odpočinek dopřát. Lidé ve vyjížďkách našli relax v dnešní hektické době. Když sednete na koně, zapomenete na veškeré starosti, práci a podobně,“ míní.

Stáj Newport se nachází v Dolních Domaslavicích nedaleko Žermanické přehrady.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Nový přístav

Závěrem ještě Martina Žilinská připomíná myšlenku samotného ranče. „Jako provozovatelé jsme tady od úplného začátku. Šéf, který jej vedl měl sen, aby ranč fungoval i jako takové léčebné „zařízení“.

Moc si přál, aby se třeba člověku drogově závislému, majícímu problémy s alkoholem nebo jakékoli jiné potíže, nějak pomohlo. A skutečně je tady taková skupina lidí, kdy si každý z nich prošel nějakým svým problémem a klub se k tomu vždy postavil tak, že si navzájem pomohli.

Newport znamená v překladu nový přístav, je v tom tedy i jakási symbolika. A já mohu říci, že se mu jeho sen splnil,“ dodává.

Více informací o stáji Newport i aktuálním dění se zájemci dozví na www.stajnewport.cz nebo na Facebooku Stáj Newport – info.