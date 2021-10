Jitka Biernatová z Ostravy je realitní makléřka, která nemá za zády žádnou velkou realitní kancelář. Zaměřuje se především na nemovitosti určené k bydlení na Ostravsku a v okolí. Prodat či koupit nemovitost a vyřešit nelehkou situaci pomohla za svou patnáctiletou praxi již řadě lidí. K práci používá moderní technologie i selský rozum a klienti její služby doporučují.

Realitám se věnujete od roku 2006, co se od té doby změnilo nejvíce?

Když jsem začínala, stačil blok, fotoaparát a telefon. Volali jsme na inzeráty, dávali lístečky do schránek a stejný byt prodávalo mnoho makléřů. Dnes je to jiné. Nestačí jen dělat svou práci dobře, poctivě a svědomitě. Musíte dát ostatním vědět, že tuto práci děláte, jak ji děláte, že jsou s vámi klienti spokojení a že vás doporučují. Musíte umět udělat pro klienta to, co neumí on sám, využívat k tomu moderní technologie, sociální sítě, reklamu. Makléř se musí zdokonalovat, umět prodat nejen svou práci, ale i sám sebe. Pokud chce uspět, nesmí zůstat v době dinosaurů.

Z práce Jitky Biernatové.Zdroj: se souhlasem J. Biernatové

Jaké technologie konkrétně využíváte?

Odborníci pro mne připravují 3D skeny bytů i rodinných domů, videoprohlídky dronem i profesionální fotografie. Jejich práce si velmi cením, ulehčuje to tu mou. Grafické výstupy umísťuji na vlastní webové stránky dané nemovitosti a speciální marketingový mix prezentace zveřejňuji na realitních a inzertních serverech i sociálních sítích. Klienti tak mají od počátku velké množství informací. Video z dronu ukáže podrobně lokalitu i nemovitost, a díky 3D skenu si lidé mohou zobrazit každý detail nabízené nemovitosti důkladně už na internetu. Na prohlídku jdou pak už jen vážní zájemci.

Technologie jsou tedy zásadní?

Důležité jsou, pro mne je však zásadní vstřícný, lidský a individuální přístup. Lidé řeší různé životní situace, jako rozvod, rozchod, dědictví, neschopnost splácet hypotéku a podobně. Potřebují si o problémech promluvit, probrat v klidu a s rozmyslem možnosti. Někdy vidí jen jednu cestu, ve skutečnosti jich však bývá několik. Já jim pomáhám najít to nejlepší řešení. Před kupujícími také nic neskrývám. To platí i pro cenu nemovitosti, kterou uvádím vždy. Když v inzerátu vidím frázi "info o ceně v RK," mám pocit, že je nemovitost tak drahá, že se makléř bojí cenu napsat.

Na jaké nemovitosti se zaměřujete?

Nemám zcela vyhraněno, co prodávám nebo sháním pro klienta. Pomohu ráda každému kdo se na mne obrátí a přesto, že mám ráda, když jdou věci hladce, výzvy mi nevadí. Naučila jsem se řešit problémové prodeje, jež komplikují různá omezení vlastnického práva, exekuce, chybějící příjezdy a další. Ráda klientům tyto situace pomohu vyřešit, dobře totiž vím, že si s nimi majitelé sami neporadí a ne každý makléř je ochoten je řešit. A když se vše povede, zejména pokud to jde mimosoudní cestou, mají radost všichni zúčastnění - prodávající, kupující i já.

Jste samostatný makléř. Není to ve srovnání s velkými realitkami nevýhoda?

Dle mého názoru je to spíše plus. Zodpovídám se klientovi za svou odvedenou práci osobně. Stejně jako velké společnosti mám splněny všechny zákonné povinnosti a pojištění i zajištěný právní servis včetně úschovy kupní ceny u osvědčené advokátní a notářské kanceláře. Komplexní finanční servis pak zajišťuji se spolupracujícími finančními poradci. Můj přístup je velmi osobní a většinu prodejů dělám takzvaně na doporučení. Obracejí se na mne lidé, kterým mé služby doporučili bývalí klienti nebo si mě klienti vybrali na základě článků či referencí z mých webových stránek. Toho si velice vážím.

Co byste v oblasti realit doporučila v dnešní době?

Osobně si myslím, že uvažujete-li o prodeji své nemovitosti, měli byste prodat teď. I když se již úrokové sazby zvyšují, ještě jsou hypotéky pro kupující dostupné, splátky srovnatelné s nájmy. Ale hlavně je zatím pořád zájem o koupi nemovitostí jak investory, tak běžnými kupujícími pro řešení vlastní bytové situace. Pořád se vyplatí splácet hypotéku a peníze vhodně investovat, než je držet na běžném účtu nebo doma pod polštářem.