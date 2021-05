Jak slavit mezinárodní den včel? Medovinou a strdím, říká včelař z Brantic

/FOTOGALERIE/ Včelař Lukáš Matela z Brantic na Světový den včel pozval přátele na exkurzi do tradičního i ekologického včelařství a nabídl ochutnávku medu i medoviny. Co je to vlastně Světový den včel?

Světový Den včel připadá na 20. května. Včelař Lukáš Matela z Brantic pozval přátele na exkurzi, která skončila ochutnávkou strdí a medoviny. | Foto: Deník/František Kuba

Přísloví "pracovitý jako včelička" nejlépe vystihuje životní styl včel. Prospívají lidem, rostlinám a celému životnímu prostředí. Učenci Královské geografické společnosti v Londýně prohlásili včely za nejdůležitější živý organismus na Zemi. Není divu, že se od roku 2018 oslavuje 20. květen jako Světový den včel. Vyhlášení tohoto svátku prosadila na půdě Valné shromáždění OSN slovinská vláda. Na 20. května totiž připadají narozeniny Antona Janši, průkopníka moderního včelařství, který pochází ze Slovinska. V Karlově Studánce nalétávají ptáci křivky mezi auta. Potřebují to, jako sůl Přečíst článek › A jak slaví světový Den včel čeští včelaři? Včelař Lukáš Matela z Brantic pozval přátele na exkurzi, aby jim ukázal co se v květnu děje v úlech a jakou práci odvádí včely na rozkvetlých loukách a sadech. "Deštivé, chladnější a větrné počasí sice způsobilo pomalejší nástup jara, ale také prodloužilo dobu kvetení. Zpočátku to vypadalo všelijak, ale ve finále se aktivní včely v plné kondici potkaly s maximální nabídkou potravy. Podle mých pozorování letos měly včely dostatek příznivých dní pro sběr pylu a opylování květů. Letošní rok zatím odhaduji na bohatou úrodu ovoce i slušnou snůšku medu. Med pro nás ale není jediným cílem. Snažíme se také podporovat rozmanitost ekosystému, proto tady máme kromě úlů také domečky pro divoké včelky samotářky. Jsou to včely, co nevytváří společenství, ale žijí osamoceně. Není pro ně snadné obstát v konkurenci člověkem podporovaných medonosných včelstev, takže jim pomáháme aspoň tímto způsobem. Připravíme jim dutinky a škvíry, kde mohou založit hnízdo," představil včelař Lukáš Matela z Brantic své pojetí ekologického včelařství. Kateřina Šimonková z Krnova. Nejen blogerka či vicemiss České republiky 2020 Přečíst článek › Pak pozval přátele na prohlídku pláství plných šestiúhelníkových buněk a na ochutnávku strdí, při které se chuť čerstvého medu potkává se žvýkáním včelího vosku. Závěr exkurze samozřejmě patřil přednášce o výrobě medoviny.

