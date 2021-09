Renovace podle něj bude nekonečné celoživotní úsilí, dalším cílem je vybudování střešní vyhlídkové terasy, která výhled do krajiny posune o sedm metrů nad stávající ochoz.

Nadšenci si fotí však nefotí jen výhledy, ale i samotný interiér věže, do jejíž údržby a proměny majitel napumpoval velké peníze.

„Je to takový exkurz do minulosti, avšak jízda na vysokém kole je velmi příjemná,“ pochvaluje si muž prostředek, na němž ke svému vodojemu jezdívá nejčastěji.

Po vstupu do klubu velocipedistů ze sousední Hrabové jej totiž nejčastěji zahlédnete právě na vysokém kole, na němž se účastní řady klubových akcí.

A tak zatímco v roce 1996 přišel vratimovský srdcař zkrátka, o čtyři roky později mohl začít přemýšlet, co s vodojemem dál.

To až po několika letech, kdy jeho nový vlastník vyhlásil bankrot a z ochozu věže realitní kancelář spustila banner „K PRODEJI", který Heinichovi rozproudil krev v žilách.

Osmapadesátiletý Radim Heinich ve svém životě bravurně kloubí několik svých vášní – cit pro interiérový design, lásku k jízdě na kole a potěšení z výškových staveb. Do věžového vodojemu v mládí s přáteli častokrát chodíval za dobrodružstvím, protahoval se úzkými průlezy, smetával pavučiny z obličeje a slézal žebříky nahoru a zase dolů. Když padly první úvahy o tom, že by se mohla pětadvacetimetrová stavba zbourat, zpozorněl.

/FOTOGALERIE/ Devadesát let starou stavbu dříve obývali holubi a všude visely pavučiny. Před 19 lety si ji však vzal na paškál Radim Heinich a vytvořil z ní dost možná nejmalebnější místo ve Vratimově a okolí. Proč lidé neváhají za tamní ubytování zaplatit tisíce?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.