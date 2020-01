Dodnes si pamatuju, jak jsem byla zklamaná, když v roce 1998 skončila Alena v soutěži Miss České republiky na druhém místě. Tehdy, když se ještě na volbu miss dívala celá rodina, byla totiž naší jasnou favoritkou. Satisfakce přišla o pár měsíců později, když Alena zabodovala na Miss World a umístila se v první pětce. Záhy začala pracovat jako modelka v Itálii, kde se díky účinkování v pořadu Torno Sabato stala veřejně známou osobou. Později si vzala slavného italského brankáře Gianluigiho Buffona, porodila dva syny, rozvedla se… A v Itálii žije trvale.

„Na Italech mě bavilo, jak živě gestikulují, jak emotivně mluví. Takový způsob komunikace mi byl vždycky blízký a v Čechách mi u lidí chyběl. Teď, po letech života v této zemi, se přiznám, že mi to věčné rozhazování rukama už leze trochu na nervy a naopak si užívám náš český klídek,“ přiznává bývalá miss, která už má i italské občanství, a dodává, že nejvíc ze všeho jí v Itálii chybí české jídlo.

Kulajda, to je moje!

Na těstoviny si totiž Alena moc nepotrpí. „Italové do nich dávají většinou jen rajčatovou omáčku, to už si, paradoxně, radši zajdu v Praze do italské restaurace, kde je dělají i s česnekem a smetanovou omáčkou. A vůbec, omáčky miluju! Třeba kulajdu, zelňačku, gulášek mám ráda, nebo klidně i buřtguláš. Když za námi do Itálie přijede mamina, vykoupí tady řeznictví a vaří a vaří… Já si to pak všechno zamrazím a postupně to s klukama jíme. Oba jsou omáčkoví stejně jako já,“ rozkrývá Alena svoji vášeň pro českou kuchyni, včetně českého chleba.

„S tátou se vždycky smějeme, že když za námi s maminou jedou, ‚pašujou‘ v kufru několik pecnů. Stejně jako omáčky si je pak hezky uložím do mrazáku a mám radost, že mám zásobu.“

A na čem ještě kromě omáček a českého chleba ujíždí, jsou paštiky Májka. „Ty si vozím domů v obrovském množství,“ popisuje modelka a dodává, že má zřejmě dobrý metabolismus, protože toho sní poměrně dost, aniž by zvlášť přibírala. „Když vařím pro sebe a svého přítele, vždycky mu nandavám stejnou porci jako sobě a někdy se stává, že po něm se slovy ‚Už nebudeš?‘ ještě dojídám. Prostě mi chutná! A když mi sem tam nějaké to kilo vyskočí nahoru, tak to moc neřeším, pěkně ho zamaskuju oblečením a nikdo nic nepozná,“ směje se.

Občas se něčím namažu

V kondici se pak bývalá miss udržuje díky pilates, chodí do posilovny… „A taky se spolu s mojí kamarádkou věnujeme ‚chodoběhu‘ – v praxi to vypadá asi tak, že já jdu a ona vedle mě běží, protože má o dost kratší nohy než já. Když tedy já udělám jeden krok, ona musí popoběhnout, aby mi stačila. Navíc si u toho ještě stačíme skvěle pokecat. Zrovna nedávno jsme se nějak ztratily a místo klasických šesti sedmi kilometrů jsme jich daly asi patnáct!“

Co se týká další péče o sebe, sází modelka na baňkování, které jí krásně uvolní a rozproudí lymfu. „Na baňkování chodím ke svojí další kamarádce, protože to dělá moc dobře a díky ní mě přestala bolet hlava. K nikomu jinému bych nešla, protože nemám moc ráda, když na mě sahají cizí lidi,“ vysvětluje Alena. Ani na wellness nebo lázně ji moc neužije, navíc má nízký tlak, takže v sauně je jí na omdlení.

„A na kosmetiku už vůbec nechodím. Když jsem to v minulosti zkoušela, neměla jsem z toho dobrý pocit a zdá se mi, že pleť se mi po ošetření ještě zhoršila,“ říká Alena s tím, že jediný krém, který si nanáší na pleť pravidelně, je v letním období ten s ochranou proti slunci, konkrétně od značky Helios Care, která se ale v Česku zatím ještě neprodává. „Jinak to nepřeháním – občas se prostě něčím namažu,“ dodává.

Kadeřníka za manžela!

„Dlouhé vlasy nosím odjakživa. Na kluka jsem byla jenom jednou, to bylo v době, kdy máma byla delší dobu v nemocnici a tátu nebavilo mě denně česat, tak mě nechal ostříhat,“ vzpomíná Alena a pokračuje: „Poslední čtyři roky mi vůbec vlasy nerostly, to až teď. Takhle dlouhý jsem je snad nikdy neměla! Mám pocit, že jsou i zdravější, těžko říct, čím to je,“ přemýšlí bývalá miss, která by brala kadeřníka za manžela, ideálně Martina Tyla.

„Já bych si přála vzbudit se ráno a hned se mu svěřit do péče, alespoň aby mi to vyfoukal vepředu. Vlasy se mi dost krepatí, hlavně když jsem někde u vody, což nesnáším,“ přiznává Alena, která prý z vlasů vždycky měla největší komplex. „Moc mě ani nebaví chodit do kadeřnického salonu, je tam hluk a je to pro mě vlastně ztráta času, ale protože už potřebuju pravidelně barvit, tak tam musím, ale nerada,“ komentuje svou vlasovou péči.

Rodinný teambuilding

Přestože žije modelka a moderátorka od svých rodičů poměrně daleko, je s nimi často v kontaktu. „Voláme si tak obden, někdy i denně a s maminou je to vždycky tak na hodinu. Kluci se mě pak ptají, jestli vím, jak dlouho jsem zase telefonovala, a nechápou, co spolu pořád řešíme. Já jsem s našima opravdu strašně ráda, spolu si to užíváme. I když jsem se od nich v osmnácti odstěhovala, každý den jsem se pak scházela s mamkou na kafe,“ říká Alena, která pro své nejbližší každý rok organizuje takzvaný rodinný teambuilding.

„To je takový náš čas. Sejdeme se s klukama, s našima a s mojí ségrou a jedeme někam na dovolenou. Většinou objevujeme můj druhý domov, krásné jsou třeba italské ostrovy. A mluvíme jen česky.“

Její synové ale češtinu moc nezvládají, i když se prý snaží: „Vím, že je to moje chyba, měli jsme je s manželem vychovávat dvojjazyčně, ale stejně věřím, že to ještě doženou. Česko mají rádi, milují třeba pražské jump arény, aquaparky, nebo velká hřiště typu Mirákulum. Tyhle aktivity v Itálii zas tak moc neděláme a podle kluků jsou v Česku i lepší.“ Mimochodem, české kořeny Davida Lea a Louise Thomase se projevují i tím, že si chlapci oblíbili opékání buřtů.

Časté cestování pak Alenu vytrénovalo natolik, že je vždy dobře vybavená a připravená na všechno. „Mám obrovskej kufr – loďák, a v něm všechno, co bych mohla potřebovat, včetně zimní a letní lékárničky, takže jsou tam přípravky jak na alergie, průjem, zácpu, tak i na kašel, rýmu…Velmi se mi to osvědčilo, díky tomu jsem na cestách nikdy nemusela nic složitě shánět,“ popisuje svůj systém praktická matka.

Made in Italy

MONIKA GRAFKOVÁ