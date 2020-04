V dětství prožila šikanu, v dospělosti vztah s manipulátorem. Zpěvačku a herečku Janu Fabiánovou, dceru Nadi Urbánkové, to ale na kolena nesrazilo. Naopak. Dokázala se prosadit i v mezinárodní konkurenci v USA.

Co jste zjistila o amerických mužích?

No, že většinou nejsou tak zamindrákovaní jako někteří čeští muži! Američani mají tak nějak více zdravého sebevědomí, nepochybují o sobě a váží si žen. Rádi chrání svou ženu a pečují o ni. Jsou to takoví rytíři. Samozřejmě to není pravidlo, ale myslím, že je to tak často.

Moc dobře víte, o čem mluvíte – než jste potkala svého snoubence Dina, prožila jste jeden velmi vyčerpávající vztah s mužem manipulátorem. Jak se to stalo?

Když si na tu dobu zpětně vzpomenu, popravdě mi běhá mráz po zádech. Tehdy jsem zrovna ukončila tříletý vztah, který nějak zamrznul. Byla jsem hodně smutná, protože můj tehdejší partner mě měl sice rád, ale tak nějak vlažně. Vlastně mu o nic moc nešlo. Toho zmíněného manipulátora jsem potkala přesně v tu dobu, kdy jsem byla slabá a zranitelná. Oni na to mají instinkt! A tak se najednou vedle mě objevil vysněný princ a dal mi všechno, co mi v tom předchozím vztahu chybělo. Úplně mě vykolejil tím upřímným láskyplným chováním a odhodláním bít se za mě.

Jak to probíhalo dál?

Po několika krásných týdnech začal shazovat masku. Ze začátku jen trochu, občas mi vynadal za banality. Ale pak už mě denně terorizoval. Ze všeho dělal obrovský problém a já musela tři čtyři hodiny sedět a poslouchat jeho vztek. Když jsem se snažila vysvětlit, že mám pracovní schůzku a musím odejít, byl oheň na střeše. Jemu šlo o to, znejistit mě a psychicky zdeptat tak, abych neodešla, aby oslabil moji obranyschopnost i sociální pouta. Lidé s těmito poruchami totiž nechápou pojem láska. Chápou jen moc a nadvládu. Chtějí kontrolovat. Je to hra na lovce a oběť. Bohužel to je jejich jediná šance na vztah.

Kdy vám to došlo a začala jste jednat?

Po čtyřech měsících jsem byla psychicky na totálním dně, a tak jsem se radila s terapeutem. Ten mi řekl, ať okamžitě tajně uteču, že pokud zůstanu, nedopadne to pro mě dobře. A měl pravdu. Pár dnů nato nade mnou můj ex stál s kuchyňským nožem…

