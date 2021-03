Pokud nevíte, o co jde, tak Clubhouse je síť, kde jsou vytvořené virtuální místnosti, ve kterých si lidé povídají na různá témata. Na rozdíl od Facebooku či Instagramu tam nemůžete psát, ale jen v přímém přenosu mluvit. Záznamy konverzace nikde nezůstávají a jsou ihned mazány. Je to prostě takový přímý pokec s lidmi v počítačovém světě.

Podotýkám, že nemám nic proti sociálním sítím. V mé práci je to nezbytná věc, ale časem jsem si v jejich užívání musel udělat systém, aby mi to neukrajovalo moc času z běžného světa, který je pro mě furt zajímavější.

Takže jak se objevil Clubhouse, hned mě napadl vtip, který jsem napsal na jinou sociální síť, na Twitter (tady vidíte, že i když si z jedné sociální sítě dělám legraci, na druhé jsem lehce závislý): „Vymyslel jsem novou sociální síť Pubhouse. Bude to místnost, ve které spolu budou sedět lidi, budou pít pivo a kecat o všem možném. Dřív se tomu říkalo hospoda.“

Asi každý pochopí, jak jsem to myslel, že nejlepší sociální síť je skutečný život, pochopilo to i devadesát devět procent čtenářů onoho příspěvku, ale stalo se, že pár lidí to vzalo vážně, co kdyby opravdu každý pil pivo doma a s ostatními si povídal přes chat. Dokonce psali, že to už s kamarády provozují, dokonce snad i podobná aplikace někde existuje. (Pro ty, co budou číst tento fejeton za několik let v mých sebraných spisech, podotýkám, že ho píši v době celostátního lockdownu během pandemie koronaviru, kdy se lidé nesmějí sdružovat a veškeré podniky jsou zavřené, takže i takový pokec po internetu má větší váhu než dřív.)

Jeden novinář mi dokonce volal, že ho vtip pobavil, ale jestli bych nechtěl popsat, jak by probíhalo logování do takové sítě, tak jsem mu to hezky po lopatě vysvětlil: „Uživatel by se nikam registrovat nemusel, ani by nebyla potřeba žádná pozvánka. Člověk by přišel do místnosti, která by byla v nějakém domě, uvnitř by se nacházely stoly, bar a pípa, posadil by se k jednomu z těch stolů spolu s dalšími lidmi, objednal by si u člověka, kterému se říká číšník, nějaký nápoj, případně i něco k jídlu a povídal si s ostatními uživateli u stolu tváří v tvář. Myslím, že takováhle sociální síť tu jednou bude mít velký úspěch. V současné době totiž nikde na světě nic podobného není.“

No, a v tom to celé spočívalo, došlo mi, že v této době bez sociálního kontaku hledáme další virtuální síť, protože už nevíme, jak vypadala ta síť normální – stará dobrá hospoda. V tomto ohledu si myslím, že Pubhouse je jediná opravdová skutečná sociální síť, která z vás neudělá asociála. Tak už abyto bylo a mohli jsme se v ní všichni setkat