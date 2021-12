Záběr z jihomoravských polních moří získala druhé místo v jedné z nejvýznamnějších světových fotografických soutěží ND Awards v kategorii fotek z dronu. Autorem je český fotograf Daniel Franc.

Záběr z jihomoravských polních moří; www.danielfranc.art | Foto: se svolením Daniela France

„Mezi fotografy velmi oblíbená zvlněná jihomoravská krajina se ze shora fotí docela těžko, ale když se dostanete na to správné místo, tak to doslova lítá. Toto konkrétní místo mezi Bílovicemi a Čejkovicemi jsem našel úplnou náhodou letos na jaře, protože nepatří mezi profláklé jihomoravské fotodestinace, při cestě do Prahy z jinak ne moc úspěšného několikadenního focení na Moravě,“ dodal ke snímku Franc.