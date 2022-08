Zatímco v prvním filmu se hlavní hrdina Karel Král v podání Jiřího Langmajera ocitl v ženském těle, v díle druhém si život v kůži opačného pohlaví vyzkouší psycholožka a specialistka na partnerské vztahy Irena, kterou hraje Anna Polívková. „Já jsem se na natáčení těšila moc, protože s režisérem Rudou Havlíkem je vždycky radost pracovat, jeho to baví a baví ho vymýšlet na place blbosti. Myslím, že jsme si užili i tu moji část, byť tentokrát kratší. Ale docela jsme si ji vyšperkovali,“ vysvětluje představitelka Ireny.

Ta ve filmu neprožívá zrovna ideální období. Její terapeutické metody se u klientů v poslední době spíš míjejí účinkem, dostává výpověď v domě, kde má ordinaci, a aby toho nebylo málo, přistihne svého přítele in flagranti.

Chci bejt chlap!

Na scénu proto přichází kamarádka Marcela, již ztvárňuje Tereza Kostková, která je Ireně zpovědní vrbou. Obě dámy vyrazí probrat život nad lahví vína, což se ale neukáže jako nejlepší nápad. Opilá Irena totiž „pod vlivem“ vyrazí za vědmou, kde vyřkne osudové přání: „Chci bejt chlap!“ Když se pak ráno probudí, ocitne se v podobné situaci jako v prvním filmu Karel Král. Je v těle muže, z čehož je v šoku. Když se ale oklepe, má najednou možnost zjistit, jací muži vlastně doopravdy jsou.

Anna Polívková v nočním úboruZdroj: se souhlasem Cinemart / Vojtěch Resler

O pokračování komedie tvůrci původně vůbec nepřemýšleli, protože netušili, že by film mohl mít takový divácký úspěch. Nápad na volné pokračování proto přišel až s časem. Režisér Rudolf Havlík si na druhý díl našel dokonce nového, mladého spoluscenáristu Filipa Oberfalcera, který scenáristiku studoval. Pracuje prý „jako ďas“ a na filmu by to mělo být znát.

Zdroj: Youtube

Svou roli v kvalitě snímku samozřejmě sehraje i hlavní mužská postava. „Přidaná hodnota dvojky je přístup Jirky Langmajera a to, jak se na roli připravil. V komedii je samozřejmě nejhorší, když dojde k nějakému pitvoření nebo k takovým věcem, které nejsou moc vtipné a všichni je známe moc dobře … Jirka se na roli připravoval i s koučem a má tam vychytané takové ty drobnosti, které ženy poznají a my chlapi taky,“ nechává Havlík nahlédnout do zákulisí.

Kdo je vlastně kdo?

Jiří Langmajer neboli Irena se o sebe ve druhém dílu musí postarat sama, protože mu, tedy vlastně jí, nikdo nevěří, že je to pořád ona. Nakonec jí podá pomocnou ruku soused Radim, kterého hraje Marek Taclík. Ten je totiž do Ireny odjakživa zamilovaný. Věří jí a doufá, že někde tam uvnitř toho postaršího chlapíka je opravdu jeho milovaná a on ji jen musí jako správný princ osvobodit.

Udělat z ženy muže ale není snadný úkol. „Já se nesnažím za každou cenu napodobit mimiku Aničky, ale snažím se v rámci mého mužského těla chovat aspoň trochu tak, aby si lidi mysleli: Aha, tak v tomhle těle je možná zakletá žena,“ vysvětluje Jiří Langmajer tajemství své herecké techniky a dodává, že ženské pohyby jsou velká záludnost a při vytváření postavy se inspiroval i svou vlastní ženou, herečkou Adélou Gondíkovou.

Komu dá Jiří Langmajer přednost? Marku Taclíkovi, nebo Tereze Kostkové?Zdroj: se souhlasem Cinemart / Vojtěch Resler

„Když něco hraji, tak se snažím většinou vycházet jenom sám ze sebe a zkusit si to na vlastní kůži. Nicméně tady jsem pochopitelně koukal třeba na to, jak Adéla stojí. Já si z ní dělám srandu, protože ona má takový zvláštní postoj, při kterém je jí fajn a já, když se postavím stejně jako ona, tak mám pocit, že si vykloubím nohu. Tak to jsem tady použil,“ vysvětlil oblíbený herec.

Nejen Jiří Langmajer se před kamerou snažil chovat žensky. O to samé se kupodivu snažila i jeho herecká kolegyně Anna Polívková. „Při natáčení jsem si uvědomila, že se taky musím poměrně dost soustředit, abych se chovala víc žensky než obvykle, a že bych to možná měla i víc pěstovat ve svém soukromém životě,“ prozradila Polívková.

Komedie Po čem muži touží 2 se stále a s úspěchem promítá v českých kinech. A i když se tvůrci báli, aby dokázali navázat humorem, pro který měli první film diváci rádi, jsou přesvědčení, že to dopadlo dobře. A to díky Anně, Jiřímu, ale i všem dalším hercům a těm, kteří se ve snímku objevili poprvé.