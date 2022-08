Michaela Kuklová byla manželkou producenta Jiřího Pomeje, který před lety natočil film Andělská tvář a ji nakonec tento nepříliš úspěšný snímek stál zdraví. „Odpověděla jsem na to už několikrát, je mi trapné o tom mluvit stále znovu, ale chápu. Své stresy nedávám do souvislosti s manželstvím jako takovým. Jen Jirka mi neřekl, že produkoval film Andělská tvář na fyzickou osobu. Myslela jsem, že natáčí na firmu,“ vysvětluje herečka zpětně situaci, do které se nikoliv vlastní vinou dostala.

Diadémy snů. Královskými korunkami oslnily Alžběta, Diana i Madelaine

Milionové dluhy, o kterých tehdy neměla potuchy, padaly i na ni jako manželku. Aby se jim ubránila, musela prokázat nevědomost. Vše se ale dozvěděla téměř až po třech letech od natočení filmu od manželovy správkyně konkurzní podstaty.

„Po deseti letech se mi podařilo potřetí a už definitivně vyhrát. Ale do té doby jsem žila ve strachu o celou svou budoucnost a budoucnost své rodiny, protože byla exekuce i na mém rodném domě, kde mám podíl,“ prozradila v časopisu Story Míša, pro kterou však vyhraný soudní spor konec trápení neznamenal. Naopak.

Manželství s hercem a producentem Jiřím Pomeje jí stálo zdraví.Zdroj: Profimedia

Zní to neuvěřitelně, ale Michaela Kuklová po těžkých letech, kterými si prošla, vnitřně tušila, že se u ní může, na základě letitých stresů, vážná nemoc objevit. A její předtuchy se bohužel naplnily.

„Rakovinu jsem očekávala. Těžko se dozvím, jestli myšlenkami svůj osud tvořím, nebo se jedná o instinkt a schopnost vnímat své tělo a stav, v jakém se ocitá. Ale v mém případě byl stres až fyzicky bolestný a letitý. Skutečnost, že stresy tělo vyčerpávají, a to ztrácí odolnost, se ví. Byla to spíš logika věci,“ vysvětluje Míša důvody, které vážné chorobě předcházely.

V péči psychologů

Fyzicky bolestný stres ji provázel několik let a je až neuvěřitelné, že v takovém módu mohla fungovat. Sama však na problémy nebyla, svěřila se do péče odborníků. „Musela jsem být pár let v psychologické péči, brát léky na úzkost, na spaní. Příroda nás ovšem stvořila geniálně, takže když zrovna soudy proběhly a do dalších jsem měla třeba tři čtvrtě roku pauzu, dařilo se mi potíže vytěsnit, smát se, radovat. Myšlenka, v čem se ocitám, přišla většinou před spaním, prožila jsem další šok, pocitově jsem se propadla až k jádru Země, rozdýchala to a zase pustila z hlavy,“ vzpomíná na těžké životní období Michaela.

Zemřela světoznámá návrhářka Hanae Moriová. Její šaty nosila i císařovna

Tehdy byla tak paralyzovaná strachem, že jí jen potichu tekly slzy, ležela a neměla sílu ani zvednout ruku. „Totální vyčerpání.“ Tak svůj tehdejší stav zpětně herečka ve zkratce popisuje. Řada lidí, kteří si projdou něčím podobným, se poté cítí jako oběť a výjimkou nebyla ani Michaela. „Celých deset let jsem se tak cítila. Byla jsem jí. Už jsem odpustila a děkuju za vše dobré, co mi to dalo,“ konstatuje dnes už s úsměvem herečka.

Zkušenosti předává dál

Michaela Kuklová má své účty na sociálních sítích, kde ji sledují ženy, kterým díky svým zkušenostem můžete občas něco vzkázat, motivovat je, což si sama uvědomuje: „Pravda, často mi to lidé píší, i když na sítích se vlastně o motivaci nesnažím. Jen zprostředkovávám svůj způsob života a vnímání. Už od své nemoci se věnuju psychické podpoře ženám. Ozve se mi klubíčko neštěstí a mým úkolem je sejmout z ženy strach, dát jí víru, že vše bude dobré a zmírnit obavy ze všeho, co ji čeká…“

Michaela nestárne.Zdroj: Profimedia

Rakovina, kterou si prošla i Michaela Kuklová je psychicky náročná nemoc. Sama herečka má se stresem, který se během léčby dostaví, vlastní zkušenosti a dobře ví, že je kontraproduktivní. Proto se ženy, které ji sledují a potřebují pomoct, snaží především uklidnit.

„Zachránit někomu život nebo pomoct, je úžasné.“

Sociální sítě nejsou jen přehlídkou dokonalosti, konkrétně Míši profil totiž funguje i jako první pomoc. Několikrát se dokonce stalo, že díky němu zachránila život. „Párkrát mi ženy napsaly, že jsem jim zachránila život. Šly kvůli mně na vyšetření. Několik jich mělo ten samý problém jako já, zobrazovací metody nic neodhalily, prosadily si další vyšetření,“ říká herečka, pro kterou je osvěta ohledně prevence rakoviny prsu zcela zásadní téma.

Jana Doleželová: Dítě po čtyřicítce si umím představit, pořád to mám otevřené

„Ono je to moc důležité, protože údajně onemocní každá osmá žena a navíc to postihuje čím dál víc mladých žen. Optimistické je to, že pokud se na karcinom prsu přijde včas, je vyléčitelný téměř stoprocentně,“ vysvětluje Michaela.

Osobní zkušenost přetavila v osvětu

Oblíbená herečka je jedním z ambasadorů tradiční akce Avon pochod, díky které má mnoho žen povědomí o prevenci rakoviny prsu.

„Je to veliká akce s letitou tradicí, která má smysl. Osobně se snažím ženám sdělit, že oddalování vyšetření ze strachu je hazard se životem, nehledě na léčbu, která pak musí být zbytečně razantní. A taky, že i přístroje jsou omylné a tak si člověk nesmí říct, mamograf je v pořádku, tak jsem zdravá, i když cítí, že ten útvar v prsu tam nepatří. Léčba je jen přechodné období, které rychle uteče, když se nemoc podchytí včas,“ říká herečka, která se v minulosti se zákeřnou nemocí musela poprat. Nyní však už několik let prožívá krásné období a jak sama přiznává, každý den vnímá s radostí.