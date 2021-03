ANKETA: Němcová nebo Čáslavská? Hlasujte o Nej… ženu historie

Je větší zásluhou napsat legendární literární díla, býti vlastenkou i popírat různá tabu nebo nebát se postavit totalitnímu režimu a bít se za lidská práva? Či lze více ocenit rozvoj vědy a společenského poznání? A co když někdo dělá čest své vlasti sportovnímu úspěchy? Deník vybral 21 inspirativních tváří, které se zapsaly do tuzemské historie. Nyní už je na vašem hlasování, kterou vyberete jako tu Nej… ženu historie. Hlasujte od 2. března do 8. března 2021.