Ve středu uplynulo třicet let od chvíle, kdy zemřel fenomenální zpěvák britské skupiny Queen Freddie Mercury. Na jeho život i poslední chvíle zavzpomínal pro Deník jeho bývalý komorník Peter Freestone. Ten již několik let žije na východě Čech.

Freddie Mercury a Peter Freestone | Foto: se svolením P. Freestoneho

Vzpomenete si na své první setkání s Freddiem?

Poprvé jsme spolu mluvili po jeho vystoupení s Royal Ballet na velkém charitativním galavečeru. Pracoval jsem pro ně a staral se o jejich kostýmy. Po představení jsem Freddiemu řekl, jak mám rád jeho hlas a že má pěkný kostým. Byl velmi zdvořilý a ptal se mě, co dělám. Řekl jsem mu, že se starám o kostýmy. A tím to první setkání skončilo. O týden později někdo z vedení Queen zavolal mému šéfovi a zeptal se, jestli bych nebyl k dispozici na šestitýdenní turné s Queen a postaral se o jejich kostýmy. To se psal rok 1979. A tím to vše začalo.