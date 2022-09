Krásná a celá tetovaná. S depresemi se Amber vypořádala stylově

Od té doby navštívila plastické chirurgy ještě několikrát. Plastika nosu ji stála přes dvě stě sedmdesát tisíc korun. Za botox a úpravu rtů dala doktorům přes tři sta sedmdesát tisíc korun. Do vyplnění hýždí pak investovala podobnou částku.

Celkově už za plastické operace utratila skoro milion a čtvrt korun, a to jenom proto, aby se co nejvíce podobala ikonické filmové krásce z padesátých a šedesátých let minulého století.

S výsledkem je spokojená

Zejména změna hýždí byla náročná a nebezpečná. Čtyřiadvacetiletá hudebnice z Kalifornie se totiž rozhodla pro takzvanou modelaci hýždí brazilskou metodou, zkráceně BBL.

„Brazilský lifting zadečku proběhl na výbornou. S výsledky jsem velmi spokojená. Operace zcela změnila mé tělesné proporce a dodala mi více křivek, po kterých jsem toužila,“ sdělila podle New York Post Smithová.

BBL je zákrok, při kterém se pomocí liposukce odebírá tuk z oblastí, jako je břicho nebo záda, a transplantuje se do boků a hýždí. Podle odborníků se však jedná o jednu z nejnebezpečnějších operací. Zpráva Americké společnosti plastických chirurgů z roku 2017 uvádí, že je zodpovědná za úmrtí jednoho ze tří tisíc pacientů.

To si však Kaliforňanka uvědomovala. „Musíte být velmi obezřetní, koho si vyberete, aby vás operoval, protože do jeho rukou vkládáte svůj život,“ vysvětlila.

Přesto se nebála. „Doporučuji ušetřit peníze a jít k vysoce kvalifikovanému chirurgovi, u kterého se není čeho bát,“ řekla. Naštěstí pro Smithovou operace proběhla podle plánu.

Zdroj: Youtube

Až rekonvalescence byla problematická. Podle jejích slov byly nejnáročnější první dva týdny, kdy byla celá pokrytá modřinami a oteklá. „Cítila jsem se, jako by mě srazil náklaďák,“ přiznala pro Daily Mail.

„Téměř čtrnáct dní jsem měla v sobě drény, které sbíraly všechnu krev a tekutiny, jež mi vycházely z těla. Nebyl to hezký pohled, ale nakonec to stálo za to,“ popsala průběh zotavování.

Musela při něm omezit i zcela běžné činnosti. „Bylo to pro mě velmi těžké. Musela jsem nosit kompresní oděv 23 hodin denně po dobu dvou měsíců. Taky si nesmíte po celou dobu nijak tlačit na zadek. Kvůli tomu jsem například spala na břiše nebo jezdila v kufru auta,“ dodala.

Kritiku neřeší

Pro Smithovou se však nejednalo o poslední zákrok na jejím těle. Samozvaná Barbie Girl pro New York Post přiznala, že nikdy nepřestane chodit na plastické operace. „Opravdu se těším na revizi zvětšených prsou. Plánuji, že si je ještě dvojnásobně zvětším,“ řekla.

Na její vzhled se na sociálních sítích a diskuzních fórech snesla vlna kritiky. Smithovou však netrápí, co o ní lidé píšou na internetu. „Je mi líto všech lidí, kteří mě soudí, a přitom vůbec neví, jaký jsem člověk. Svými rozhodnutími nikomu neubližuju,“ uvedla.