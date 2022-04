Učitel národů byl velkým milovníkem žen. Co jste o Janu Amosovi nevěděli

autor externí

„Nerozumíš-li věcem, které se za slovy skrývají, nejsi moudrý, nýbrž jsi stále papoušek.“ „Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván.“ Od narození Jana Amose Komenského uplynulo 28. března již 430 let. Jeho dílo, myšlenky i odkazy jsou všeobecně známy. Nicméně to, co se ve škole o něm neučí, je například fakt, že během života byl tento charismatický kazatel třikrát ženatý.

Posledním místem odpočinku Jana Amose Komenského je v kapli valonského kostela v holandském Naardenu | Foto: se souhlasem Muzea J. A. Komenského Uherský Brod