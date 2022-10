Karel III. a jeho nejbližší tým? Král spoléhá na rodinu, chystá ale i vyhazovy

Dánsko

Nejstarším synem královny Markéty II. a jejího zesnulého manžela prince Henrika je korunní princ Frederik. Ten jednoho dne nastoupí na dánský trůn a zároveň se stane hlavou rodu Glücksborgů. Korunní princ je ženatý s Mary Elizabeth Donaldson, která se narodila v Austrálii. Po svatbě se stala princeznou a společně mají čtyři děti.

Frederik působí už nyní jako regent v případě, že jeho matka nemůže vykonávat náročné povinnosti panovnice. V říjnu 2019 byla jeho choti udělena pravomoc, že i ona může dočasně působit jako oficiální zástupkyně dánské královny. Mnozí to považují za jasný signál, že se Mary jednoho dne zhostí role královny-konzortky.

Po dánském princi Frederikovi (vpravo), který se jednou ujme vlády, je v řadě na dánský trůn šestnáctiletý princ ChristianZdroj: Profimedia

Monako

Současným vládcem malého knížectví na Francouzské riviéře je kníže Albert II., syn kněžny Grace a Rainiera III. Letos si Albert připomněl sedmnáct let od svého nástupu na trůn, oficiálně byl uveden do funkce monackého vládce 12. července 2005 po smrti svého otce. Po Albertovi je dědicem trůnu jeho syn, princ Jakub, jehož matkou je kněžna Charlene. Vzhledem k tomu, že je mu pouhých sedm let, je tento den zatím v nedohlednu.

Jakub je z dvojčat, a přestože je jeho sestra, kněžna Gabriela, o dvě minuty starší než on, na monacký trůn se nedostane. Důvodem jsou místní zákony o primogenituře. Podle nich mají muži v nástupnické linii přednost před ženami.

Norsko

Po králi Haraldu V. se stane dalším norským panovníkem korunní princ Haakon. Ještě před nedávnem se spekulovalo, že by tento okamžik mohl nastat velmi brzy, a to kvůli špatnému zdravotnímu stavu krále Haralda, který před dvěma lety absolvoval operaci srdce a princ Haakon za něj převzal řadu oficiálních povinnosti. Norský král má však tuhý kořínek, rychle se zotavil, daří se mu dobře a momentálně kypí elánem. Výměna na trůnu se tedy odkládá.

Až ale jednou Haakon skutečně usedne na trůn, bude mu po boku stát korunní princezna Mette-Marit. Jejich dcera, princezna Ingrid, která zkraje letošního roku oslavila plnoletost, je hned druhou v pořadí, co se následnictví týče.

Švédsko

Budoucnost švédského trůnu je také v rukou ženy. Po svém otci, králi Karlu XVI. Gustavovi, by totiž měla převzít trůn korunní princezna Viktorie. Ta je nejstarším dítětem krále Karla a královny Silvie, kteří mají další dvě děti, prince Karla Filipa a princeznu Madeleine. V čele švédské monarchie je Viktorie aktivní už poměrně dlouho. Pravidelně se účastní oficiálních akcí bez současného krále a královny. Hned po ní stojí v řadě její desetiletá dcera princezna Estelle, která jednou nastoupí na trůn po své matce.

Španělsko

Mladá dáma, která je předurčena, aby jednou vládla Španělsku po svém otci, králi Filipu VI. – to je princezna Leonor. Ta se už před dvěma lety začala víc zajímat o úřad svých rodičů a doprovázela je na jejich několikaměsíčním turné po Španělsku, kdy navštěvovala oblasti trpící ekonomickými otřesy způsobené rozsáhlými odstávkami během pandemie koronaviru.

Loni v březnu princezna Leonor uskutečnila své vůbec první samostatné angažmá, což bylo jasným znamením, že se připravuje na případnou roli panovnice. Aby nasbírala co nejvíc zkušenosti a měla dostatečný rozhled, studuje dospívající princezna ve Velké Británii na United World College of the Atlantic, kde získá mezinárodně uznávanou maturitu.

Budoucí královna Leonor (druhá zleva), jejíž oficiální titul zní princezna z Asturie, byla přijata na prestižní britskou školu poté, co zcela anonymně absolvovala několik testů a přijímacích zkoušekZdroj: Profimedia

Belgie

Současnými vládci Belgie jsou král Philippe a královna Mathilde. Na trůn jednou usedne jejich dvacetiletá dcera, princezna Elisabeth. Ta však nyní žije ve Velké Británii, kde studuje historii a politiku na Oxfordské univerzitě. Loni v září belgická královská rodina oznámila, že se Elisabeth bude pravidelně vracet do Belgie, aby byla stále zapojena do místního veřejného života. Před narozením princezny Elisabeth byla změněna belgická královská pravidla, která nyní umožňují, aby trůn zdědilo nejstarší dítě krále Filipa a královny Matyldy bez ohledu na pohlaví.

Nizozemsko

Zatímco její sestra Alexia studuje v zahraničí, nizozemská princezna Catharina-Amalia se vzdělává v ryze praktickém oboru – královských povinnostech. Chystá se totiž na roli budoucí panovnice. Nyní osmnáctiletá dívka, známá svému lidu jako princezna Amalia, totiž jednoho dne zdědí trůn po svém otci, králi Vilému-Alexandrovi.

Amalia se nedávno ve svém životopisu, který byl vydán k příležitosti jejích narozenin, svěřila, že zatím není připravena převzít korunu a že by prozatím dala přednost tomu, aby nejvyšší funkci zastávala její matka, královna Máxima. Kniha byla detailním pohledem na Amalii a na to, jak zvládá tíhu toho, že jednoho dne usedne na trůn.