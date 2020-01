Přednáška: Expediční jachting: Tomáš Kůdela

Oceán, plachetnice zmítající se ve vlnách a zenový rytmus dne a noci. Osm členů posádky a jedno mimino na cestě na Kapverdy. Lidé, kteří byli poprvé v životě na moři a poznali, jaké to je ušetřit spoustu zásob nebo několik dní nesundat z nohou holínky. Co je vlastně expediční jachting? A musíme kvůli němu do Afriky? Opravdu jde plout i s malými dětmi? Na tyto a mnohé další otázky Vám odpoví jachtařský instruktor a dobrodruh Tomáš Kůdela, se kterým se mimo jiné podíváte na výbuch sopky nebo si z bezprostřední blízkosti prohlédnete velrybu. Více informací o přednášejícím naleznete na www.tomaskudela.cz. Kdo nemá odvahu rovnou zakusit jachting s trochou adrenalinu na vlastní kůži, ale zajímalo by ho, jak se na jachtě cestuje a vlastně i žije, jak se lidé cítí, když nemají pevnou půdu pod nohama, může v úterý 14. ledna navštívit v Kopřivnici od 18 hodin přednášku Tomáše Kůdely. Přednáška se uskuteční v Akademické posluchárně, v kulturním domě. Vstupné je dobrovolné. Malou ochutnávku najdete na www.tomaskudela.cz/prednasky_anotace.php#expedicni