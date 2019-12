Kdy: ve středu 27. listopadu

Kde: Příbor, kulturní dům

Za kolik: 100 Kč

Komedie o dvou dějstvích pojednává s lehkým přístupem o (ne)sobeckosti snahy jít cestou „nejmenšího“ odporu. Bedřich, otrávený konzumním životem a mocí peněz, chce mít hlavně klid. A jeho manželka Dáša, ačkoliv by mu to i ráda dopřála, mu to stále nějak kazí, a to nejen ona. Představení Divadla bez portfeje má všude velký úspěch, a tak kdo má zájem, může ho zhlédnout ve středu 27. listopadu v kulturním domě v Příboře. Začátek je v 18 hodin.