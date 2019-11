KDY: čtvrtek 21. listopadu

KDE: Nový Jičín, Kopřivnice, kino

ZA KOLIK: 250 Kč

Jedna z nejúspěšnějších a nejvytrvalejších „syntezátorových“ kapel absolvovala v letech 2017 a 2018 Global Spirit Tour, na němž odehrála 115 koncertů pro více než tři miliony fanoušků po celém světě. Nezkrotnou energii na vystoupeních této anglické legendy new wave zachytil na filmový pás režisér Anton Corbijn, mimo jiné také autora klipů Personal Jesus nebo Enjoy the Silence. Vznikl působivý koncertní film Depeche Mode: SPIRITS in the Forest, zachycující unikátní, vzrušující show v berlínské Waldbühne v roce 2018. Film protkaný příběhy šesti nejvěrnějších fanoušků je rovněž hlubším a intimním pohledem na to, jak se tvorba Depeche Mode promítá do života jejich příznivců. Ve čtvrtek 21. listopadu si jedinečné dílo mohou vychutnat také návštěvníci Kina Květen v Novém Jičíně a kina v kulturním domě v Kopřivnici. Promítání na obou místech začíná v 20.00 hodin.