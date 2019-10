Ostravské Fauna trhy jsou chovatelskou a pěstitelskou prodejní burzou, určenou pro širokou veřejnost. Přijďte dobře nakoupit nebo prodat na jednu z největších chovatelských a pěstitelských burz u nás.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Kdy: neděle 20. října od 8 do 12 hodin

Kde: Ostrava, výstaviště Černá louka

Za kolik: vstupné je 40 korun, 20 korun platí děti od tří let, studenti, senioři, držitelé ZP a ZTP, děti do tří let zdarma