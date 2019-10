Kdy: 19. října, 8-16 hodin

Kde: Archeopark Chotěbuz

Připravena bude písařská a textilní dílna, návštěvníci si vyzkouší, jak se psalo do voskových tabulek, zjistí, co to byl kurent, vyzkouší si vyrobit nit a spousty dalšího.

Koná se v sobotu 19. října od 8 do 16 hodin.